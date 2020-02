Auf einer Pressekonferenz informiert die Noch-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer über den Plan zu einer neuen Parteiführung. (Michael Kappeler /dpa)

Die CDU hat immerhin erkannt, dass der ursprünglich vorgesehene Zeitraum für die Top-Personalie der Union von Anfang an ein Witz war. Vor einem Jahr mit einer Bundestagswahl und gleich fünf Landtagswahlen kann man nicht monatelang die Frage nach dem neuen Parteichef respektive Spitzenkandidaten offenlassen. Das war es aber auch schon mit den guten Nachrichten.

Bezeichnend: Trotz der Krise der CDU wird es voraussichtlich keine echte Teamlösung geben. Das sagt alles über den Zustand dieser Partei. Teamgeist? Offenbar Fehlanzeige. Und immer noch nicht wagen sich die drei möglichen Kandidaten Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet aus der Deckung. Erneut wird die Öffentlichkeit vertröstet. Weiter herumgeeiert wird auch beim Thüringen-Problem. Bundesführung und Landesverband kommen nicht überein. Was ist noch Pragmatismus, wo beginnt die Prinzipienreiterei? Die CDU muss sich ernsthafte Sorgen um ihre Marke machen. Und auch Annegret Kramp-Karrenbauers Frontalangriff gegen SPD-Generalsekretär Jens Klingbeil ist allzu durchsichtig. So versucht man vom historisch schlechten Wahldebakel in Hamburg abzulenken.