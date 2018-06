Kaum ein Monat vergeht, an dem die US-Regierung nicht mit einem internationalen Bündnispartner bricht. Nun hat es also den UN-Menschenrechtsrat getroffen. Zu viele Despoten und Menschenrechtsverletzter in dem Gremium, begründet die UN-Botschafterin der USA den Schritt. Tatsächlich stecken dahinter politisches Kalkül und wahnwitzige Abschottungspolitik.

Sicher, Mitgliedsstaaten wie Saudi-Arabien oder China sind nicht bekannt für den vorbildlichen Umgang mit ihren Bürgern. Doch trotzig das Mandat hinzuschmeißen und einen Alleingang zu starten, stärkt die Menschenrechte nicht. Zumal sich Präsident Trump in den vergangenen Monaten bevorzugt mit einem Diktator statt mit gewählten Staatsoberhäuptern getroffen hat. Der Menschenrechtsrat muss jetzt reagieren: Der Austritt kommt in der Woche, in der die USA mit menschenverachtenden Praktiken an der amerikanisch-mexikanischen Grenze für Aufsehen sorgen. Das erweckt den Eindruck, als wolle man schnell aussteigen, bevor Konsequenzen folgen. Die wären für ein Land, das staatliche Kampagnen gegen die Presse fährt und Migranten widerlichen Schikanen aussetzt, bitter nötig.