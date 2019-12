Washington. Für Liebhaber französischer Bordeaux-Weine, von Designer-Handtaschen und Luxusparfüms schlug die Nachricht aus dem Büro des amerikanischen Handelsbeauftragten wie eine Bombe ein. Falls die Vorschläge von Robert Lighthizer umgesetzt werden, müssen US-Verbraucher künftig deutlich mehr für diese und andere Edelprodukte aus Frankreich bezahlen. Sollten die Importeure die Strafzölle in Höhe von 100 Prozent durchreichen, könnte der Lieblingswein deutlich teurer werden.

Die Liste ist das Ergebnis einer Untersuchung des Handelsbeauftragten über den Effekt der neuen Digitalsteuer in Frankreich auf US-Unternehmen wie Amazon, Facebook und Google. „Die Leute nutzen amerikanische Unternehmen aus“, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag unter Bezug auf Lighthizers Ermittlungen. Dies werde er nicht erlauben.

Die Rede ist von einer Steuer in Höhe von drei Prozent, die Firmen beispielsweise auf Werbung im Internet oder Profite von digitalen Marktplätzen zahlen müssen. Bei der OECD sind Verhandlungen für eine internationale Lösung anhängig, die wegen der US-­Positionen aber nur schleppend vorankommen. Frankreich preschte mit nationaler Gesetzgebung vor, um den Druck zu erhöhen. Im August hatten die USA und Frankreich einen vorläufigen Kompromiss gefunden. Demnach will Paris das nationale Gesetz bei einer OECD-Einigung aufgeben. Unternehmen sollen die Differenz zwischen den französischen Steuersätzen und denen einer künftigen OECD-Regelung zurückerstattet bekommen.

Die Liste mit den französischen Luxusgütern macht etwa fünf Prozent des Handelsvolumens zwischen beiden Ländern aus. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire kündigte Vergeltungsmaßnahmen an, falls die USA mit den Strafzöllen Ernst machten.

Mindestens so überraschend wie der Paukenschlag gegen Frankreich war die Wiedereinsetzung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien. Trump erklärte, die beiden Länder hätten „ihre Währungen massiv entwertet, was für unsere Farmer nicht gut ist“. Damit spielte der Präsident auf die niedrigen Preise für Soja, Rindfleisch und andere landwirtschaftliche Produkte an.

Infrage stellte der Präsident auch das Ziel, bis zum 15. Dezember den ersten Teil eines neuen Handelsabkommens mit China unter Dach und Fach zu bringen. „Mir gefällt die Idee, bis nach den Wahlen zu warten“, sagte Trump über seinen jüngsten Hakenschlag im Handelskonflikt mit China. Anfang Oktober klang das alles noch ganz anders. Da erklärte Trump den Durchbruch für ein sogenanntes „Phase 1“-Abkommen mit China. Er werde im November zum Gipfel der Asia Pacific Economic Cooperation nach Chile reisen, um das Abkommen mit Präsident Xi zu unterzeichnen. Der Gipfel fiel wegen Unruhen in Chile aus. Plötzlich war dann auch nicht mehr die Rede von einem Durchbruch.

Als nächste Deadline rückte der 15. Dezember in den Blick, weil ohne ein Abkommen dann neue Strafzölle in Höhe von 160 Milliarden US-Dollar auf Importe aus der Volksrepublik fällig werden. Darunter erstmals auch Abgaben auf elektronische Geräte, Spielwaren und andere Verbrauchsgüter.

„Seit ich am 1. März 2018 Zölle angekündigt habe, sind die Aktienmärkte um 21 Prozent gestiegen“, twitterte Trump vom Nato-Gipfel in London aus in die Welt. Der US-Präsident glaubt, mit seiner protektionistischen Handelspolitik im Wahljahr punkten zu können: „Die USA nehmen massive Summen an Geld ein und geben etwas davon unseren Farmern, die von China ins Visier genommen werden.“