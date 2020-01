Am Freitag in Miami sprach US-Präsident Donald Trump auch über das Verhältnis zum Iran. Die Vereinigten Staaten stellte er dabei als friedliebendes Land dar. (Evan Vucci)

Die Iran-Krise lässt die schlimmsten Befürchtungen, die zu Beginn der Amtszeit Donald Trumps gehegt wurden, wahr werden. Ein impulsiver US-Präsident führt die Supermacht mit seinen sprunghaften Handlungen in eine strategische Sackgasse, aus der es ohne Ansehensverlust kaum mehr einen Ausweg gibt.

Die ersten Konsequenzen des tödlichen Drohnenschlags gegen den Führer der Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden, ­Ghassem Soleimani, liegen schon auf der Hand. Nach einem Krieg, der nicht nur fragwürdig war, sondern die Supermacht mindestens zwei Billionen Dollar gekostet hat, verlieren die Vereinigten Staaten 17 Jahre später ihre strategische Militärpräsenz im Irak.

Paradoxerweise erfüllt Trump damit den Herzenswunsch der Mullahs in Teheran, deren höchste Priorität darin bestand, einen Keil zwischen den Irak und die USA zu treiben. Politisch bleibt der Regierung in Bagdad kaum etwas anderes übrig, als auf Distanz zu Washington zu gehen.

Gleichzeitig unterminiert der US-Präsident mit seiner Politik die iranische Opposition. Besser als die Schergen der Mullahs es jemals könnten, erstickt Trump mit seinem Draufgängertum jeglichen Protest gegen das Regime. Die Iraner stellen sich hinter ihre Regierung, weil sie den Schlag gegen Soleimani als Angriff auf die Souveränität ihrer Nation begreifen.

Dass US-Außenminister Mike Pompeo dies als „vorübergehende Geräusch-­Kulisse“ abtut, ist mindestens so blau­äugig, wie die einstige Erwartung George W. Bushs, in Irak mit Blumen und Süßigkeiten als Befreier begrüßt zu werden. Leider dürften die Konsequenzen auch in diesem Fall eher Blut und Tränen sein.

Zumal es nun keine Alternative zu dem in Scherben liegenden Atomabkommen mehr gibt. Das macht es für beide Seiten nur noch schwer möglich, von der Spirale aus Gewalt und Gegengewalt abzuspringen, die sich nun immer schneller dreht.

Am Ende könnte sich das für Trump selber als verhängnisvoll erweisen. Mit großer Attitüde, aber wenig Verstand steuert er die Supermacht in ein Abenteuer, auf das er selber nicht vorbereitet ist. Die bittere Realität im Mittleren Osten dürfte schon bald zeigen, dass dieser Konflikt nicht mit ein paar Sprüchen auf Twitter gewonnen wird.