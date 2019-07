Menschen protestieren gegen Razzien der Polizeibehörde ICE. (Julius Motal/AP/dpa)

Eigentlich hatte am Sonntag die angekündigte Deportation der ersten 2000 von bis zu einer Millionen Einwanderer ohne Papiere beginnen sollen. Nachdem die Betroffen durch Medienberichte und Aktivisten vorgewarnt worden waren, blies die Einwanderungspolizei ICE die Razzien ab. Im gesamten Stadtgebiet von New York kam es am Wochenende zu drei Einsätzen, von denen nicht einer von Erfolg gekrönt war.

„Das ist eine politische Aktion des Präsidenten”, wertete Bürgermeister Bill de Blasio den Ausfall der Abschiebungen. Bei den Einwanderern verbreite Trump damit Angst und Schrecken, während er gegenüber seinen Anhängern den Eindruck erwecke, er tue etwas. Zudem setzte der Präsident Tweets gegen vier farbige Kongress-Abgeordnete ab. Er nahm dabei eine Kontroverse zwischen Nancy ­Pelosi, der Führerin der Demokraten im Kongress, und den neuen Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez aus New York, Ilhan Omar aus Minnesota, Rashida Tlaib aus Michigan und Ayanna S. Pressley aus Massachusetts zum Anlass, um zu suggerieren, diese Frauen seien keine „richtigen” Amerikaner. „Warum gehen sie nicht zurück und helfen die total ruinierten und von Verbrechen infizierten Orte in Ordnung zu bringen, aus denen sie kommen?”, twitterte Trump. „Ich bin mir sicher, Nancy Pelosi wäre sehr froh, ihre Reise sehr schnell zu organisieren.”

Nichts schweißte die Demokratinnen nach dem Streit der vergangenen Tage so schnell wieder zusammen wie diese Einlassungen des Präsidenten. Drei der verunglimpften Politikerinnen kamen in den USA zur Welt, eine erlangte als Teenagerin die Staatsbürgerschaft. „Wenn Trumpvier amerikanischen Kongressabgeordneten sagt, sie sollten in ihre Länder zurückgehen, dann bekräftigt er, dass es bei seinem Versprechen, Amerika wieder großartig zu machen, darum geht, Amerika wieder weiß zu machen“, so Pelosi. Debbie Dingell, die in den vergangenen Tagen zwischen den Frauen zu vermitteln suchte, meinte: „Niemand in unserer Fraktion toleriert diese Form von Hass.“

Lange Liste rassistischer Kampagnen

Trump knüpft mit den Tweets an eine lange Liste rassistisch belasteter Kampagnen und Aussagen an. Vor seiner Wahl hatte er die Geburt Barack Obamas in den USA infrage gestellt. Seinen Wahlkampf eröffnete er mit offener Hetze gegen Mexikaner und Muslime. Nach der Wahl verhängte er einen Einreisebann gegen Besucher aus mehreren, überwiegend muslimischen Ländern. Er äußerte Verständnis für die weißen Rechtsextremisten von Charlottesville, bezeichnete Haiti und einige afrikanische Staaten als „Scheißloch-Länder” und zeigt in der Behandlung von Flüchtlingen an der Südgrenze seine Verachtung für diese Menschen.

Jack O’Donnell, der in der Vergangenheit das Trump Plaza Hotel und Casino in Atlantic City führte, sagte der Präsident sei immer schon ein Rassist gewesen. In dieser Deutlichkeit reagierte auch der Kolumnist Charles Blow in der New York Times: „Es kann keine Diskussion oder Debatte mehr darüber geben, ob Trump ein Rassist ist oder nicht. Er ist es.”

Bemerkenswert still blieb es dagegen in der Partei des Präsidenten. Die Führer der Republikaner im Kongress lehnten es ebenso ab, sich zu den Einlassungen Trumps zu äußern wie die Mitglieder der Fraktionen in Senat und Repräsentantenhaus.

++ Diese Meldung wurde um 21.33 Uhr aktualisiert. ++