Aufgeheizte Stimmung: In Kenosha protestieren seit Tagen Menschen gegen die Gewalttat von Polizisten gegen den schwarzen Amerikaner Jacob Blake. (Morry Gash /AP /dpa)

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden stellt seinen Landsleuten eine einfache Frage: „Fühlen Sie sich in Donald Trumps' Amerika sicher?“ Und gibt die Antwort vor seiner Grundsatzrede in Pittsburgh zu den Unruhen in Portland, Kenosha und anderen Städten selber: wohl kaum. Ein Präsident, der seine Unterstützer aufhetze und „fahrlässig zur Gewalt aufmuntert“, sei Teil des Problems. Die USA dürften kein Land werden, „das gegen sich selbst in den Krieg zieht".

Doch genau das ist offenbar die Strategie des Weißen Hauses im Wahlkampf. „Je mehr Chaos und Anarchie, Vandalismus und Gewalt herrschen, desto besser ist das für die klare Entscheidung, wer in Bezug auf die öffentliche Sicherheit am besten ist“, verriet die scheidende Chefberaterin Kellyanne Conway.

Vergangene Woche hatte das tödliche Konsequenzen. In Kenosha im Bundesstaat Wisconsin erschoss ein 17-jähriger Trump-Anhänger zwei „Black-Lives-Matter“-Demonstranten und verletzte eine weitere Person. Derweil erschoss am Wochenende in Portland im Westküstenstaat Oregon ein Unbekannter einen weißen Rechtsextremisten der Organisation „Prayer Patriots“.

An diesem Dienstag wollte Trump nach Kenosha reisen, obwohl Gouverneur Tony Evers und der Bürgermeister der Stadt, John Antaramian, den Präsidenten dringend darum baten, zu Hause zu bleiben. „Ich bin besorgt, dass seine Präsenz unseren Heilungsprozess behindert“, erklärte Evers zu dem nicht willkommenen Besucher.

Die Dinge politisieren

„Er reist nur zu diesen Orten, um die Dinge zu politisieren“, kritisiert Miles Taylor. Als ehemaliger Stabschef der im vergangenen Jahr zurückgetretenen Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen hat er Trumps Taktiken aus nächster Nähe verfolgt. Heute arbeitete Taylor für die „Republican Political Alliance for Integrity and Reform“, eine Gruppe konservativer Trump-Gegner.

Der Vater des erschossenen Jacob Blake, Jacob Blake senior, möchte von Trump wissen, wie es eigentlich sein kann, dass ein „weißer Junge unbehelligt auf der Straße zwei Menschen töten und einem den Arm wegschießen kann“, während sein schwarzer Sohn als Unbewaffneter von der Polizei niedergeschossen werde. „Was gibt denen das Recht, meinen Sohn wie ein Tier zu behandeln?“ Ob Trump mit der Familie Blakes zusammentreffen wird, blieb unklar. Fox-Moderator Tucker Carlson, einer der lautstärksten Unterstützer des Präsidenten, sorgte unterdessen mit seinem Versuch, die Schüsse junger Rechtsextremisten zu rechtfertigen, für einen Aufschrei an Empörung im Land.

In diesem Kontext wirkte der „Recht und Gesetz“-Tweet Trumps vom Wochenende wie eine Entschuldigung für die Gewalt seiner Anhänger. Das hielt ihm der Bürgermeister von Portland, Ted Wheeler vor, der dem Präsidenten auf einer emotional aufgeladenen Pressekonferenz nach der Eskalation der Gewalt am Wochenende vorwarf: „Der Hass und die Spaltung gehen von Ihnen aus.“ Wheeler verwies auf den provokanten Aufmarsch von Trump-Anhängern in einer Karawane aus 2500 Autos, die am Wochenende durch Portland gefahren war. Von deren Ladeflächen hatten die Trump-Provokateure „Black-Lives-Matter“-Demonstranten mit Paintball-Munition beschossen und mit Pfefferspray besprüht. Videoaufnahmen zeigen, wie einige der Truck-Fahrer in die Menschenmengen steuerten und Fahrräder überrollten.

Unklar blieb, wer für den Mord an dem Rechtsextremen Jay Bishop verantwortlich ist. Die Polizei ermittelt. Obgleich Donald Trump weder für die Polizeiopfer George Floyd noch Jacob Blake bislang Anteilnahme zeigte, twitterte er nun: „Ruhe in Frieden, Jay."