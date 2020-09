Das Rennen um das Weiße Haus ist seit Januar dieses Jahres stabil. Biden führt im Durchschnitt aller nationalen Umfragen mit sieben Prozent vor Präsident Donald Trump. (Carolyn Kaster /AP /dpa)

Schlag 21 Uhr Ostküstenzeit ist Showtime am Campus der Case Western Reserve University von Cleveland. Dann treffen der frühere Reality-TV-Star im Weißen Haus und sein Herausforderer zur ersten von insgesamt drei Präsidentschaftsdebatten zusammen. Und wie bei jeder guten Show wecken die Teams der Matadore im Vorfeld des Aufeinandertreffens Erwartungen beim Publikum.

Donald Trump nennt seinen Konkurrenten im Wahlkampf den „schläfrigen Joe” und spottet über sein Alter. Der 77-jährige wisse nicht einmal, ob er lebt, lästerte der Präsident kürzlich. Er sehe keinen Anlass, sich auf die Debatte mit Biden vorzubereiten, so verbreitet Trump Selbstbewusstsein. Zuviel für den Geschmack seiner Berater, die vergeblich versuchten, ihn zu Übungsduellen zu überreden.

Herausforderer Biden hat sich dagegen ein paar Tage im Wahlkampf freigenommen, um mit seinem Berater mögliche Szenarien in Trainingsrunden durchzuspielen. Der Vizepräsident stellt sich auf persönliche Breitseiten Trumps ein, der bereits angekündigt hat, die Geschäftsaktivitäten seines Sohns Hunter Biden in der Ukraine zu thematisieren. Dass Trump vor keinem Tabu zurückschreckt, routiniert lügt und gewiss nicht davor Halt macht, unter die Gürtellinie zu schlagen, macht ihn zu einem schwer berechenbaren Gegner. Seine Berater sorgen sich, dass Biden sich vor allem durch Angriffe auf seine Familie aus der Reserve locken lässt.

Mit seiner offenen Verachtung für Biden begeht Trump nach Ansicht erfahrener Debatten-Beobachter einen Kardinalfehler. Statt die Erwartungen an seinen Herausforderer hochzuschrauben, legt er die Latte tief. Das dürfte Biden helfen, der bei den Debatten während der Vorwahlen keine gute Figur gemacht hat. Obamas Vize wirkte vor allem in den großen Runden oft abwesend, fahrig und wenig inspirierend. Besser schlug er sich im direkten Aufeinandertreffen mit Bernie Sanders.

Abstand unverändert

Die gute Nachricht für Biden besteht darin, dass Trump in die Offensive gehen muss. Das Rennen um das Weiße Haus ist überraschend stabil seit Meinungsforscher die Wähler nach ihren Präferenzen bei einer Entscheidung zwischen Trump und Biden fragen. Gegenüber dem Januar dieses Jahres hat sich der Abstand von knapp sieben Prozent im Durchschnitt aller nationalen Umfragen praktisch nicht verändert. Biden bewegt sich kontinuierlich um die 50 Prozent-Marke, eine Schallmauer, die Hillary Clinton 2016 niemals durchbrechen konnte. Auch in entscheidenden Wechselwähler-Staaten führt der Demokrat stabil und bringt Trump sogar in als sicher geglaubten Hochburgen wie Iowa, Georgia und Texas in Nöte.

Die Faustformel amerikanischer Wahlkämpfe besagt, dass Debatten nur etwas bewegen, wenn Kandidaten kapitale Fehler machen. Das widerfuhr 1960 Richard Nixon, dem im Scheinwerferlicht die Schweißperlen herunterliefen, während John F. Kennedy jugendlichen Optimismus ausstrahlte. Vierzig Jahre später kam Al Gore im Fernsehduell mit George W. Bush so sehr als Störenfried rüber, dass er die Sympathien der Amerikaner verlor. In allen anderen Wahlkämpfen lassen sich laut einer Studie der Politologen Robert S. Erikson von der Princeton University und Christopher Wlezien von der University of Texas so gut wie keine Veränderungen in den Umfragen feststellen. Es sei klar, dass Debatten nicht annähernd so viel Einfluss auf die Wähler hätten wie etwa Parteitage.

Für Biden reicht es deshalb, ohne größere Patzer durch die Debatten am Dienstag und am 15. Oktober in Miami und 22. Oktober in Nashville zu kommen. Zumal die Wahlen ein Referendum über den Amtsinhaber sind. Der kann noch so viele Nebelkerzen zünden, Ablenkungsmanöver starten und Unruhe auf den Straßen schüren – die Realität der Covid-19-Pandemie holt Trump immer wieder ein. Die fast sieben Millionen Infizierten, mehr als 200.000 Toten und fast 30 Millionen Arbeitslosen sind nicht nur, aber auch das Ergebnis seines Versagens im Umgang mit dem tödlichen Erreger. Jenseits seiner Basis, die wie Anhänger eines Kults an ihren Führer glauben, droht das Trump zum Verhängnis zu werden.

Der brave „Onkel Joe“ verkörpert in der Krise genau das, was die Amerikaner beim Präsidenten vermissen. Kompetenz, Anteilnahme und allen voran Normalität. Wenn es Biden gelingt, genau das bei den kommenden Debatten zu vermitteln, biegt er gut positioniert auf die Zielgerade des Wahlkampfs ein.