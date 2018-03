Chance auf Frieden? US-Präsident Donald Trump (l.) ist zu einem Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un (r.) bereit. (dpa)

Eines muss man Donald Trump lassen: Er sorgt immer wieder für Überraschungen. Zuweilen auch im positiven Sinne. Noch vor einigen Monaten verspottete der US-Präsident den nordkoreanischen Machthaber als „kleinen Raketenmann“ und drohte mit der „völligen Zerstörung“ Nordkoreas. Kim Jong Un wiederum bezeichnete Trump als „geisteskrank“.

Mit Trumps Zusage, den nordkoreanischen Machthaber wahrscheinlich noch im Mai persönlich zu treffen, hat der US-Präsident den entscheidenden Schritt getan, den bis vor Kurzem noch geradezu ausweglosen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel in friedliche Bahnen zu lenken.

Es ist eine unerwartete Wendung in einem der bedrohlichsten Konflikte der Welt. Noch Ende des vergangenen Jahres schien ein bewaffneter Konflikt mit der Gefahr eines Flächenbrandes im gesamten Fernen Osten nahe – unter Einbeziehung von China und Japan. Trump hatte mehrfach mit Militärschlägen gedroht, sollte der nordkoreanische Machthaber an seinem Raketen- und Atomwaffenprogramm festhalten. Kim hatte zuletzt im November eine Langstreckenrakete getestet, die wahrscheinlich sogar die USA treffen könnte. Nach diesem Test hatte Kim sein Land zu einer Atommacht erklärt. Die USA wiederum sorgten dafür, dass die Vereinten Nationen gegen Nordkorea die strengsten Sanktionen erlassen, die je gegen ein Land verhängt wurden.

Für Trumps Vorgänger war es denn auch ein Tabu, sich überhaupt nur in die Nähe einer so brutalen Herrscherfamilie zu begeben wie dem Kim-Clan. Die Kims halten ihr Volk seit nunmehr 70 Jahren mit Absicht in Isolation, Unwissenheit und bitterer Armut. Kritiker werden brutal in Haft gesteckt oder umgebracht. Nachbarländern wie Südkorea und Japan drohen sie mit der „totalen Vernichtung“. Solche Tyrannen wie die Kims trifft man nicht.

Doch Trump ist nicht so wie seine Vorgänger. Hat seine strategielose und wenig durchdachte Art in fast allen anderen außenpolitischen Feldern seinem Land und fast der gesamten restlichen Welt massiv geschadet, könnte sich Trumps Temperament im Fall von Nordkorea als Vorteil erweisen. Denn Kim ist mindestens genauso launisch, dreist und unberechenbar wie Trump, bloß noch sehr viel skrupelloser. Kim und Trump könnten sich im Umgang miteinander sogar verstehen.

Trump soll in dem Gespräch daher ruhig ganz dreist von Kim Jong Un das schier Unmögliche fordern: die völlige nukleare Abrüstung. Im Einzelnen heißt das: Kim muss nicht nur alle bereits hergestellten Atombomben herausrücken, sondern auch alle ballistischen Raketen zerlegen und den Reaktor Yongbyon herunterfahren. Trump sollte von Kim ebenso einfordern, dass regelmäßig Inspektoren ins Land dürfen, damit sie sich regelmäßig vergewissern, dass Kim nicht doch wieder an einer Atombombe oder anderen gefährlichen Waffen bastelt.

Nach all dem, was Kim in den vergangenen Jahren alles riskiert hat, mag das nach Größenwahn und Überschätzung des US-Präsidenten klingen. Kim wird sich sein Raketen- und Atomwaffenprogramm gewiss nicht so leicht nehmen lassen – genau so mag man bis vor Kurzem noch gedacht haben. Doch genau das hat Kim dem südkoreanischen Sicherheitsberater Chung Eui Yong zufolge offenbar nun angeboten. Abgesehen von einer absoluten Sicherheitsgarantie wird Kim dafür einen hohen Preis verlangt haben. Dass weder Südkorea noch die US-Regierung bisher mitgeteilt haben, um welchen Preis es sich handelt, lässt vermuten, dass er in der Öffentlichkeit noch nicht vermittelbar ist.

Trump sollte daher nicht nur hart verhandeln, sondern auch darauf vorbereitet sein, dass Kim entsprechende Gegenleistungen verlangt – und zwar ebenso dreist. Es ist bereits jetzt klar, was er will: Wirtschaftshilfe, die die rückständige Volkswirtschaft seines Landes nach vorne bringt; vor allem aber eine Aufhebung der Handelssanktionen. Vielleicht pokert er auch ganz hoch und verlangt eine volle Aufnahme diplomatischer Beziehungen – etwas, wonach schon sein Vater und Großvater gestrebt haben.

Wir müssen uns darauf einstellen, dass das der Preis sein könnte, den Trump für die echte Abrüstung zu zahlen hat. Falls dann wirklich Frieden herrscht, würden sich diese Zugeständnisse lohnen und möglicherweise die Tür zu einer Einbindung des Landes in die Weltgemeinschaft öffnen. Falls Kim rückfällig wird und wieder an Bomben basteln lässt, sollten ihm diese Privilegien sofort wieder entzogen werden. Er erhält sie nur auf Bewährung.