Absage der Absage: Laut US-Präsident Donald Trump soll das Gipfeltreffen mit Kim Jong Un nun doch stattfinden. Foto: Evan Vucci/AP (dpa)

Der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll nun doch am 12. Juni stattfinden. Das sagte Trump in Washington. Er hatte das Treffen in der vergangenen Woche eigentlich abgesagt, aber weiterhin Interesse signalisiert.

Die USA wollen eine völlige atomare Abrüstung Nordkoreas erreichen, das nach eigenen Angaben über Atomraketen verfügt, die das US-Festland erreichen können. Nordkorea will aus der internationalen Isolation heraus, um über Außenhandel und Investitionen das Land entwickeln zu können. Dafür muss es die von den USA durchgesetzten harten Wirtschaftssanktionen abschütteln. Verhandelt werden soll über die Frage, unter welchen Umständen Pjöngjang zur Abrüstung bereit ist. (dpa)