Donald Trump möchte auch nach 2020 Präsident der Vereinigten Staaten sein. Bis dahin wird es aber ein schwerer Weg. (Brynn Anderson/AP/dpa)

Kurz sah es so aus, als wäre US-Präsident Donald Trump aus dem Gröbsten raus. Im März schloss der FBI-Sonderermittler Robert Mueller seine Untersuchungen zur Russland-Affäre ab. Er fand keine Beweise für Geheimabsprachen des Trump-Lagers mit Vertretern Russlands. Justizbehinderung durch Trump schloss Mueller zwar nicht aus, eine Straftat konnte er aber nicht nachweisen. Trump sah sich entlastet, woran auch eine Aussage Muellers vor dem Kongress am 24. Juli nichts änderte. Nur einen Tag später telefonierte Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj - und trat damit die Ukraine-Affäre los, die ihn ins Wahljahr 2020 begleiten dürfte.

Die Demokraten werfen Trump vor, Selenskyj zu Untersuchungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden gedrängt zu haben - und davon einen Besuch im Weißen Haus und die Freigabe von Militärhilfe für die von Russland bedrängte Ukraine abhängig gemacht zu haben. Sie treiben deswegen Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den 73-Jährigen voran. Mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus könnten die Demokraten ein solches Verfahren eröffnen, das dann im kommenden Jahr - dem Jahr der Präsidentenwahl - in einer Art Gerichtsverhandlung im Senat entschieden würde.

Trump wäre nach Andrew Johnson (1868) und Bill Clinton (1999) erst der dritte Präsident, über dessen Amtsenthebung der Senat befinden würde. Richard Nixon trat 1974 zurück, bevor er des Amtes hätte enthoben werden können. Weder gegen Johnson noch gegen Clinton kam die nötige Zweidrittelmehrheit im Senat zusammen. Nach jetzigem Stand droht auch Trump nicht die Blamage, als erster Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten durch ein Impeachment aus dem Weißen Haus entfernt zu werden: 20 republikanische Senatoren müssten dafür mit ihren demokratischen Kollegen stimmen.

Bereits die Eröffnung des Verfahrens durch das Repräsentantenhaus wäre allerdings ein Makel für den Präsidenten. „Ich hätte in meinen wildesten Träumen nicht gedacht, dass mein Name in irgendeiner Weise mit dem hässlichen Wort Impeachment in Verbindung gebracht werden würde“, schrieb Trump während der Zeugenanhörungen im November auf Twitter. Der Präsident versucht nun, den Makel zu seinem Vorteil zu wenden. Sein Wahlkampfteam schießt dafür aus allen Rohren.

„Das ist ein politischer Anschlag“, heißt es beispielsweise in einer von seinem Team im Namen des Präsidenten verschickten Massenmail an Unterstützer. „Es gab nie eine bessere Zeit, um Deine erste Spende jemals zu leisten und der Linken zu zeigen, dass Du zu Deinem Präsidenten stehst.“ In einem weiteren dramatisch klingenden Spendenaufruf steht: „Das ist Deine letzte Chance, Deinen Präsidenten öffentlich zu verteidigen.“ Und noch ein Appell: „Lasst uns heute bis Mitternacht fünf Millionen Dollar einsammeln.“

Aufs Geld einsammeln versteht sich Trump meisterlich. In den ersten 24 Stunden nach der Eröffnung seines Wahlkampfes im Juni kamen nach Angaben der Republikanischen Partei Spenden in Höhe von 24,8 Millionen Dollar (22,4 Millionen Euro) zusammen. Zum Vergleich: Biden, der gute Chancen auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten hat, sammelte in den ersten 24 Stunden etwas über sechs Millionen Dollar ein.

Ende September hatte Trump nach Angaben der Wahlkommission 83,2 Millionen Dollar in seiner Wahlkampfkasse - damals mehr als die drei am besten finanzierten Anwärter auf die Kandidatur der Demokraten zusammengenommen. Allerdings erklärte Ende November der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, er wolle ebenfalls für die Demokraten ins Rennen gegen Trump ziehen. Als einer der reichsten Menschen der Welt ist er auf Spenden nicht angewiesen.

In der Washingtoner Blase, in Trump-kritischen US-Medien und im Ausland wird vor allem diskutiert, was der Präsident nicht geschafft hat oder was schiefgelaufen ist - etwa in der Außenpolitik. Verbündete wie Deutschland verprellt Trump regelmäßig, dafür biedert er sich beispielsweise dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un an. Dennoch kommt die Denuklearisierung Nordkoreas ebenso wenig voran wie etwa der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Dass Trump die verbündete Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien im Stich ließ, wurde ihm sogar von engen Parteifreunden um die Ohren gehauen.

Vielen US-Wählern dürfte das Schicksal der Kurden in Nordsyrien - um nur ein Beispiel zu nennen - allerdings nachrangig sein. Für sie sind andere Dinge wichtiger: die wirtschaftliche Lage im Allgemeinen und der eigene Job im Besonderen. Unter Trump brummt die Wirtschaft und im Oktober vermeldete das Weiße Haus, die Arbeitslosenquote sei mit 3,5 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit einem halben Jahrhundert.

Trump ist es außerdem gelungen, die Zahl der illegalen Grenzübertritte aus Mexiko drastisch zu reduzieren. Das kommt bei seiner Basis an, auch wenn die Reduzierung mit rechtlich fragwürdigen Methoden erzielt wurde. So können etwa Asylbewerber nun gezwungen werden, in Mexiko auf ihre Verfahren in den USA zu warten. In einem weiteren umstrittenen Schritt hat sich Trump Milliarden Dollar gesichert, um die von ihm versprochene - und von seinen Anhängern lautstark geforderte - Mauer an der Südgrenze zu bauen.

Trumps Beliebtheitswerte sind dennoch seit langem im Keller: Nach seiner Amtseinführung am 20. Januar 2017 konnte Trump gerade einmal zwei Wochen lang mehr Zustimmung als Ablehnung verbuchen, wie die Statistikseite FiveThirtyEight festgehalten hat. Seitdem überwiegt die Ablehnung konstant und deutlich. Kein Präsident seit Jimmy Carter hatte nach gut tausend Tagen im Weißen Haus schlechtere Werte - und Carter wurde im Jahr 1981 nach seiner ersten Amtszeit abgewählt.

Das heißt allerdings nicht, dass Trump dasselbe Schicksal blühen muss. Bei der Wahl 2016 konnte Trump weniger Stimmen auf sich vereinen als seine Konkurrentin von den Demokraten, Hillary Clinton. Das Rennen gewann er trotzdem. Möglich macht das das Wahlsystem der USA: Für den Sieg zählt die Mehrheit im sogenannten Electoral College der insgesamt 538 Wahlmänner und Wahlfrauen, die sich auf die 50 Bundesstaaten und den Hauptstadtbezirk verteilen. Weil die Wähler den Präsidenten nicht direkt, sondern über dieses Gremium wählen, hat nicht jede Wählerstimme das gleiche Gewicht.

Bei vielen Bundesstaaten steht vorher fest, an welche der beiden Parteien sie gehen - so gewinnen etwa die Demokraten traditionell Kalifornien, die Republikaner dagegen Alaska. Ausschlaggebend für einen Wahlsieg können die sogenannten Swing States werden, die keiner Partei klar zuzuordnen sind. 2016 gewann Trump knapp in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Die „Washington Post“ rechnete damals aus, dass insgesamt 107 000 Wähler in diesen drei Bundesstaaten die Wahl entschieden hätten - 0,09 Prozent aller Stimmen.

Nicht ausgeschlossen ist, dass Trump ein solches Kunststück im nächsten Jahr erneut gelingt. Er baut unter anderem darauf, dass das mögliche Impeachment-Verfahren für die Demokraten nach hinten losgeht und seine Basis mobilisiert. „Four more years“ ist einer der Schlachtrufe seiner Unterstützer - vier weitere Jahre Trump im Weißen Haus. Erwartungsgemäß graut der Frontfrau der Demokraten, Nancy Pelosi, bei dem Gedanken. Sie zeigte sich im Sender ABC im Oktober überzeugt: „Die Wiederwahl Donald Trumps würde den Vereinigten Staaten irreparablen Schaden zufügen.“ (dpa)