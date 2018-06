Treffen in Helsinki

Trump will mit Putin auch über Wahlbeeinflussung reden

US-Präsident Donald Trump will bei seiner geplanten Zusammenkunft mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin am 16. Juli in Helsinki auch über mögliche Wahlbeeinflussung Russlands in den USA sprechen.