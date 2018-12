Das beschauliche Örtchen Kallstadt in Rheinland-Pfalz hat rund 1200 Einwohner. Und vielleicht bald einen prominenten Touristen zu Gast. (Uwe Anspach/dpa)

US-Präsident Donald Trump will offensichtlich nach Deutschland kommen und den Heimatort seiner Vorfahren in Rheinland-Pfalz besuchen. US-Botschafter Richard Grenell hat mit ihm bereits darüber gesprochen. „Ich weiß nicht wann, aber er hat mir gesagt, dass er kommen und den Heimatort seiner Familie sehen will“, sagte Grenell, der ein Vertrauter Trumps ist und als wichtigster Botschafter des Präsidenten in Europa gilt.

Trumps Großeltern väterlicherseits stammten aus Kallstadt an der Weinstraße, sein Großvater wanderte 1885 in die USA aus. Das Dorf mit seinen etwa 1200 Einwohnern im Kreis Bad Dürkheim zählt zu den bekanntesten Weinorten in der Pfalz. Trump war noch nie dort.

Der US-Präsident hat während seiner knapp zweijährigen Amtszeit erst einmal Deutschland besucht: Im Juli 2017 nahm er am G 20-Gipfel in Hamburg teil. Zu einem rein bilateralen Besuch war er noch nie in Deutschland, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aber schon zwei Mal im Weißen Haus in Washington empfangen. Beim letzten Mal brachte Merkel ihm einen Kupferstich von 1705 mit einer Karte der Region Pfalz mit, auf der Kallstadt zu sehen ist.

In Washington steht Trump derzeit vor großen Problemen. Aus Protest gegen den politischen Kurs von US-Präsident Donald Trump hat Verteidigungsminister James Mattis für Ende Februar seinen Rücktritt angekündigt. Außerdem droht im Streit mit dem Kongress ein Stillstand der Regierungsgeschäfte. Sollte es bis zur Nacht zu Sonnabend keine Einigung geben, würden Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt, Behörden geschlossen. (dpa)