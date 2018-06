US-Präsident

Trump will Trennung illegaler Einwanderer von ihren Kindern beenden

Die Trennung von Flüchtlingsfamilien in den USA hat in vielen Teilen der Welt Entsetzen ausgelöst. Donald Trump will nun per Präsidentendekret seine eigene Politik beenden.