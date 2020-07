Die IS-Hochburg Mossul kurz vor dem Fall im Juli 2017. Die Miliz schien im Irak besiegt, jetzt ist sie wieder da. (Felipe Dana /AP /dpa)

Manche Witze haben etwas Charakteristisches. So auch der über US-Präsident Donald Trump. Wladimir Putin sagt zu Trump: „Wir landen demnächst auf dem Mars.“ Der antwortet: „Das ist doch gar nichts! Wir landen sehr bald auf der Sonne.“ Putin: „Sind Sie verrückt, die ist doch viel zu heiß.“ Erneut Trump: „Wir landen bei Nacht!“ Den Witz erzählt man sich auch gern im Nahen Osten, obwohl es dort viele Verschwörungstheoretiker gibt, die glauben, hinter all den unsäglichen Entscheidungen des US-Präsidenten stecke ein System. Man kann einfach nicht glauben, dass der Mann und mit ihm seine Administration wirklich so realitätsfern sind.

Im März 2019 erklärte Trump den sogenannten Islamischen Staat für „komplett besiegt“. Das Weiße Haus präsentierte entsprechende Landkarten, worauf zu sehen war, dass die Gebiete der Terrormiliz zu „100 Prozent“ eingenommen worden waren. Die Karten zeigte kein Gebiet mehr, das unter Kontrolle des IS stand. Auch auf Twitter verkündete der US-Präsident den Sieg über die Dschihadisten. Danach folgte allmählich der Rückzug von US-Truppen aus Syrien. Im Irak wurden Militärbasen aufgegeben, auf denen US-Soldaten zuvor Dienst taten.

Im Januar 2020 ließ Trump den iranischen General Kassim Soleimani töten, mit dem die USA über Jahre hinweg im Kampf gegen den IS zusammengearbeitet hatten. Und schließlich lieferte das Coronavirus das Argument, die Ausbildungsmission der Anti-IS-Koalition für die irakische Armee einzustellen. Denn mit den Amerikanern ziehen auch die westlichen Verbündeten ab, deutsche Soldaten inbegriffen. Die Iraker sind sich derzeit selbst überlassen. Ein Glücksfall für den IS.

IS ist zurück und führt eine Art Partisanenkrieg

Die Miliz rekrutiert sich gerade neu. Wenn immer sich militärische Schwachstellen auftun, sind seine Kämpfer zugegen. Fast täglich gibt es nun wieder Meldungen über bewaffnete Überfälle, explodierende Sprengsätze, Geiselnahmen mit Lösegeldforderungen, Erschießungen von Sicherheitskräften, die Erstürmung von Ölquellen und Raffinerien. Die Ziele liegen vor allem im Norden Iraks, aber auch in Syrien. Allein in der ersten Maiwoche gab es 37 Angriffe von IS-Kämpfern – ein trauriger Rekord. Daesch, wie der IS auf Arabisch genannt wird, sei zurück und führe jetzt eine Art Partisanenkrieg, heißt es in der irakischen Provinz Kirkuk, wo die Dschihadisten stets präsent waren und wieder zunehmend aktiv werden.

Die politische Krise im Land, eine schwache Wirtschaft, die Corona-Pandemie und die mangelhafte Koordination zwischen der irakischen Armee und den kurdischen Sicherheitskräften Peschmerga bieten einen exzellenten Nährboden für die extremistischen Gotteskrieger. Durch den Abzug der Amerikaner und deren Verbündeten kann derzeit niemand dem IS die Stirn bieten. Auch nicht der benachbarte Iran.

Denn auch wenn sich die beiden Länder spinnefeind sind und der Irak als Schauplatz für den Stellvertreterkrieg zwischen Iran und den USA herhalten muss, haben sie doch in der Vergangenheit oft zusammengearbeitet, wenn es im gemeinsamen Interesse lag. So griff der Iran noch vor den Amerikanern im Krieg gegen den IS ein. Sehr schnell nach dem Überfall der Terrormiliz auf Mossul und Tikrit im Sommer 2014 schickte der Iran Verstärkungen für die Quds-Brigaden. Das ist Teherans Auslandstruppe, die in geringer Zahl im Irak stationiert und deren Kommandeur Soleimani war. Die Iraker erkennen bis heute an, dass es der Nachbar Iran war, der ihnen früh zu Hilfe eilte, als der IS das Land zu überrollen drohte.

Das alles scheint für Trump nicht zu zählen, im Gegenteil. Was sein Vorgänger tat, ist grundsätzlich schlecht und muss rückgängig gemacht werden. Da der US-Präsident als beratungsresistent gilt, können ihn auch die Warnungen seiner Generäle nicht überzeugen. Für ihn ist der IS besiegt – basta! Das klingt fast wie Ex-Präsident George W. Bush, der im Mai 2003 auf einem Flugzeugträger das Ende der Kampfhandlungen im Krieg gegen Saddam Hussein verkündete. „Mission accomplished“ – Mission erfüllt – stand hinter ihm auf einem Banner. Nach diesen Worten ging der Krieg erst richtig los.