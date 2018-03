Ohne die USA wird es keinen weltweiten Handel geben. Das weiß Trump, das weiß aber auch der Rest der Welt. (dpa)

Die Welt steht am Rande eines Krieges. Keiner, der mit Panzern, Raketen oder Kampfflugzeugen geführt wird. Aber einer, der genauso in der Lage ist, die Gesellschaft in ein vorheriges Jahrhundert zurückzuwerfen. Denn nichts anderes könnte passieren, wenn die USA Strafzölle auf Stahl einführen und andere Staaten zurückschlagen.

Schon länger ist bekannt, dass die Europäische Union für solche Fälle einen Plan in der Schublade hat. Vergeltungszölle auf Bourbon-Whiskey und Harley-Davidson-Motorräder könnten folgen. Damit wird zwar ein Kern der amerikanischen Kultur angegriffen, die Zölle hätten aber wohl eher symbolischen Charakter. Erste Politiker fordern nun, im Gegenzug die Geschäftsgrundlage von US-Banken in Europa zu hinterfragen.

Dieser Streit könnte ins Chaos führen. Und genau das ist der Plan von Donald Trump. Schrittweise kündigt er die bestehenden Regeln der Welthandelsorganisationen auf. Nicht, weil er die USA isolieren will. Er will den Krieg gewinnen, um anschließend neue Regeln zu diktieren. Ein globales Handelssystem lehnt er nicht ab, er sieht es nur als unfair für sein Land an. Ohne die USA wird es keinen weltweiten Handel geben. Das weiß Trump, das weiß aber auch der Rest der Welt. Und eines ist klar: Eskaliert die Situation, haben alle den Preis zu zahlen.