(Markus Wächter / Waechter)

Nur „die besten Leute“ wollte Donald Trump ursprünglich anheuern, um den „Sumpf“ in Washington auszutrocknen. Anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt wird klar, in welchem skandalösen Ausmaß sich der Ex-Immobilienmogul in Wahrheit mit Kriminalität und Korruption umgeben hat. Nach der Verurteilung seines Ex-Wahlkampfmanagers Paul Manafort und dem Schuldeingeständnis des langjährigen Privatanwalts Michael Cohen befinden sich inzwischen fünf seiner engsten Vertrauten auf den Weg ins Gefängnis.

Zwar gibt es bislang keine Beweise für die von Sonderermittler Robert Mueller vermuteten Absprachen der Trump-Kampagne mit Moskau. Dafür wird der Präsident unter Eid der Lüge über Schweigegeldzahlungen an seine Ex-Affären und des Verstoßes gegen Parteienfinanzierungsgesetze bezichtigt. Immer mehr verfestigt sich das Bild eines Mafiabosses, der mit extremen Loyalitäten herrscht und sich um die geltenden Gesetze wenig schert. In anderen Ländern würde das eine gewaltige Regierungskrise auslösen. In den USA jubeln Trumps fanatisierte Anhänger ihrem Helden weiter zu. Seine verlotterte Partei, die in den USA „Grand Old Party“ (Große alte Partei) genannt wird, wirft inzwischen ohne Hemmungen auch ihre letzten republikanischen Prinzipien über Bord.

Eine rasche Amtsenthebung des Präsidenten wird es daher nicht geben. Doch scheint die inflationäre Häufung immer haarsträubenderer Affären die demokratische Basis im Land zu mobilisieren. Wenn diese Menschen bei den Kongresswahlen im November tatsächlich zu den Urnen strömen werden, könnten sie veränderte Mehrheiten im Parlament erzwingen. Dann werden die Karten neu gemischt. Viel hängt dann davon ab, welches belastende Material der Sonderermittler Robert Mueller noch zu Tage fördert.

Letztlich aber dürfte Donald Trump selbst über sein Schicksal als Präsident entscheiden. Viele entscheidende Probleme hat er sich mit seinem unbeherrschten Temperament selbst eingebrockt. Sollte er in seinem zunehmend absolutistischen Machtwahn einen seiner Spießgesellen begnadigen, würde er seinen Gegnern den Beleg für eine Justizbehinderung gleichsam auf dem Silbertablett servieren. Dann könnte es tatsächlich sehr eng werden für den Schirmherrn der Washingtoner Sumpfblüten.