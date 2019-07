Ruhe vor dem Sturm: Vor dem Lincoln Memorial in Washington wurde für den US-Präsidenten eine große Bühne aufgebaut. (Harnik/dpa)

Normalerweise ist der 4. Juli in den USA ein patriotisches, aber heiter-entspanntes Ereignis. Überall wehen weiß-rot-blaue Fähnchen, bei feierlichen Veranstaltungen werden Neu-Amerikaner eingebürgert, und abends schaut man beim Barbecue die Fernsehübertragung des Open-Air-Konzerts aus Washington. Doch dieses Jahr ist alles anders. Donald Trump persönlich hat nämlich die Regie übernommen, und passend zu seiner jüngsten Reise richtet der US-Präsident den Unabhängigkeitstag eher im Nordkorea-Stil aus.

„Wir werden Panzer draußen haben“, kündigte Trump am Montag an: „Das wird ein Spektakel wie kein anderes sein.“ Damit dürfte er Recht behalten. Nicht nur wurde in den vergangenen Tagen vor dem Lincoln Memorial ein großes Podest für eine Präsidenten-Rede errichtet. Erstmals werden an diesem Donnerstag auch die Air Force One und die Kunstflugstaffel der Navy über die National Mall und den Potomac-River donnern. Doch das reicht Donald Trump noch nicht: Zusätzlich hat er nach einem Bericht der „Washington Post“ mehrere Tarnkappenbomber, eine Hubschrauberstaffel und 60 Tonnen schwere Panzer angefordert, die er offenbar neben dem Memorial aufstellen lassen will.

Den Höhepunkt des Abends soll ein Feuerwerk bilden, bei dem eine riesige Flagge und die Buchstaben „USA“ an den Nachthimmel gezeichnet werden. Hunderte Soldaten werden bei der mehrere Millionen Dollar teuren Militär-Show im Einsatz sein, die Parkverwaltung befürchtet schwere Schäden, und der zivile Flugverkehr über Washington muss für zwei Stunden komplett eingestellt werden. Kleinkram, findet Trump, zumal es einen ganz besonderen Höhepunkt gebe: „Eine Ansprache ihres Lieblingspräsidenten, mir.“

Normalsterbliche werden die Rede freilich nur auf Leinwänden verfolgen können. Der Bereich vor dem Lincoln Memorial wird nach US-Medienberichten für Ehrengäste sowie Trumps Familie und Freunde abgesperrt. Auch die republikanische Partei vergibt VIP-Tickets.

Das alles erinnert an eine mit Steuergeldern finanzierte Mega-Wahlkundgebung, wie sie Trump regelmäßig überall im Land abhält. Entsprechend verärgert sind die oppositionellen Demokraten. „Trump missbraucht den Nationalfeiertag zur Feier seiner eigenen Person“, protestiert Gerald Connolly, ein Abgeordneter aus Virginia vor den Toren von Washington. Die Hauptstadt selbst hat ganz praktische Sorgen. So könnte die Arlington Memorial Bridge dem Gewicht der Panzer auf Tiefladern statisch nicht gewachsen sein. Schwere Schäden auf den ohnehin von Schlaglöchern gezeichneten Straßen sind absehbar. „Danke, aber keine Panzer!“, twitterte die Distriktverwaltung mit einem symbolischen Verbotsschild für Kettenfahrzeuge.

Auch hohe Militärs sollen nach Informationen der „New York Times“ wenig begeistert von der Trump-Show sein. Sie fürchten eine parteipolitische Instrumentalisierung. Zudem argumentieren sie, dass die USA, die mehr für ihre Verteidigung ausgeben als China, Saudi-­Arabien, Indien, Frankreich, Russland, Großbritannien und Deutschland zusammen, ihre Stärke nicht öffentlich demonstrieren müssten. Schließlich warnte das Verteidigungsministerium schon vor zwei Jahren vor Schäden für die Infrastruktur. Damals hatte der Präsident nach einem Besuch des französischen Nationalfeiertages in Paris eine Militärparade abhalten wollen. Das Vorhaben wurde schließlich aus Kostengründen abgesagt.

Dieses Mal aber will sich Trump nicht stoppen lassen. Ein kleines Problem gibt es trotzdem: Für die Waffenschau hat er „brandneue Sherman-Panzer“ angekündigt. Dummerweise wurde das im Zweiten Weltkrieg genutzte Kettenfahrzeug Mitte der 1950er-Jahre von der US-Armee ausgemustert.