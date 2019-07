Kommentar über Griechenland

Tsipras grandios gescheitert

Ferry Batzoglou

Bei den Parlamentswahlen am Sonntag ist Alexis Tsipras abgewählt worden. Nun müssen die vereinbarten Haushaltsüberschüsse in Athen sinken, so Ferry Batzoglou.