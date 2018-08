Hellas’ Staatsapparat hat einen denkbar schlechten Ruf: Er gilt als chronisch ineffizient, in weiten Teilen korrupt, aber vor allem als viel zu groß, aufgebläht durch einen grassierenden Nepotismus, eine Vetternwirtschaft und ein Klientelsystem, die während der jahrzehntelangen Dominanz der beiden Altparteien Nea Dimokratia (konservativ) und Pasok (sozialistisch) gediehen.

Unstrittig ist: Dieser aufgeblähte Staatsapparat trug maßgeblich dazu bei, dass Griechenland im Frühjahr 2010 faktisch bankrott ging. Genau dieses Unwesen wollte die Links-rechts-Regierung unter dem Premierminister Alexis Tsipras vom Bündnis der Radikalen Linken (Syriza) ausrotten, als sie im Januar 2015 die Macht in Athen übernahm.

Fakt ist: Ausgerechnet die Regierung Tsipras bläht den griechischen Staats­apparat wieder auf. Statt den Staat weiter zu verschlanken, stellten Tsipras und Co. seit Januar 2015 insgesamt 67 483 Personen in den Staatsdienst ein. Davon wurden 32 913 mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in Ministerien, dem griechischen Parlament oder Kommunalverwaltungen ausgestattet. Die restlichen 34 570 Staatsdiener erhielten einen befristeten Vertrag.

Laut offiziellen Angaben des für die betreffende Erfassung zuständigen Athener Ministeriums für Verwaltungsreform erhöhte sich die Zahl der hellenischen Staatsdiener von 704 234 im Dezember 2014 auf 733 091 im April 2018. Dabei sind insgesamt 38 626 Abgänge durch das Eintreten in den Ruhestand herausgerechnet. Entlassungen von Beamten gab es in der Ära Syriza keine.

Dieser Anstieg stellt eine Kehrtwende dar. Denn im Zeitraum 2010 bis einschließlich 2014 hatten die Athener Vorgängerregierungen auf Druck von Griechenlands öffentlichen Gläubigern EU, EZB und IWF den hellenischen Staatsapparat noch radikal verkleinert. Dies zählte zu den zentralen Spar- und Reformauflagen, die das pleite gegangene Griechenland zu erfüllen hatte, um die Hilfskredite aus Brüssel, Frankfurt und Washington zu erhalten.

Konkret: Den historischen Höchststand hatte die Zahl der griechischen Staats­diener mit 970 139 im Dezember 2009 ‒ und damit kurz vor dem faktischen Staatsbankrott ‒ erreicht. Bereits im Dezember 2012 war die Zahl der griechischen Beamten auf 765 029 gesunken. Dies bedeutete ein Minus von 205 110 Staatsdienern. Und die Athener Vorgängerregierungen schrumpften den Staatsapparat weiter. Im Dezember 2014 sank die Zahl der hellenischen Staatsdiener auf 704 234. Dies bedeutet im Vergleich zum Dezember 2009 ein Minus von 265 905 Staatsdienern ‒ ein Rückgang um ein Drittel.

Doch dann kam Tsipras an die Macht. Im Dezember 2016 war die Zahl der griechischen Staatsdiener noch leicht auf 707 548 gestiegen. Doch dann beschleunigte sich der Zuwachs: Im Dezember 2017 belief sich die Zahl der griechischen Beamten schon auf 723 962, um in den folgenden nur vier Monaten um weitere 10 000 Staatsdiener zu steigen: eben auf 733 091 (Stand: April 2018).

Dieser Trend dürfte sich im laufenden und auch im kommenden Jahr weiter fortsetzen. Für Tsipras und Co. ist die ein­heimische Beamtenschaft mit Blick auf die nächsten Wahlen im rund zehn Millionen Einwohner zählenden Griechenland eine besonders wichtige Klientel. Im Mai 2019 finden gleichzeitig Europa- und Kommunalwahlen statt, spätestens im September 2019 turnusgemäß der kommende Urnengang für das griechische Parlament.

Tsipras’ Herausforderer Kyriakos Mitsotakis, seit Anfang 2016 Chef der konservativ-liberalen Nea Dimokratia, der größten Oppositionspartei in Athen, die Umfragen zufolge konstant rund zehn Prozentpunkte vor der regierenden Syriza liegt, ist für viele griechische Beamte ein Schreckgespenst. Mitsotakis, ein bekennender Reformer, will den griechischen Staatsapparat noch einmal deutlich verkleinern.

Niemand in Griechenland zweifelt ­daran, dass es Mitsotakis damit ernst meint. Als Minister für Verwaltungsreform in der Regierung unter dem konservativen Premier Antonis Samaras hatte Mitsotakis im August 2014 mehr als 4000 Beamte entlassen. Betroffen waren 1900 Lehrer sowie 2200 Hausmeister an Schulen und 50 Ministerialangestellte. Das war in Hellas ein Tabubruch. Denn in Griechenland hatte es zuvor 102 Jahre keine Beamtenentlassungen mehr gegeben. Was mit den 4.150 entlassenen Beamten passierte? Die Regierung Tsipras stellte alle wieder ein.