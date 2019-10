Tür bleibt für Westbalkan zu

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bedauert, dass sich die EU-Staaten nicht auf den Start von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmazedonien einigen konnte. (AUGSTEIN/DPA)

Nach einer fast sechsstündigen Debatte, die Beobachter später als „hoch emotional“ beschrieben, konnten sich die Staats- und Regierungschefs der EU in der Nacht zum Freitag nicht darauf verständigen, Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien aufzunehmen. „Wir haben leider keine Einigung gefunden“, kommentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Ende des Spitzentreffens. Es blieb nicht nur beim Scheitern in der Nacht. Die Hoffnung, die 27 Staatenlenker würden vielleicht am Freitag noch einmal auf das Thema zurückkommen, wurde enttäuscht. Die Debatte soll erst auf der Balkankonferenz in Zagreb im Mai 2020 wieder aufgegriffen werden.

Die EU hatte den beiden Ländern Zusagen für Gespräche über eine Mitgliedschaft gegeben, wenn diese einen Katalog von Reformen abarbeiten würden. Nach Auffassung der Brüsseler EU-Kommission ist dies geschehen. Dennoch blieb vor allem Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bei seinem bereits angekündigten strikten Nein. „Die Beziehungen zu unseren Nachbarn können nicht immer darin bestehen, die Nachbarn aufzunehmen“, sagte er zum Abschluss des EU-Gipfels. Es müsse „auch andere Formen von enger Nachbarschaft geben“.

Kaum weniger heftig ging es beim letzten großen Thema dieses europäischen Gipfeltreffens zu. Spätestens im kommenden Jahr müssen die verbliebenen 27 EU-Mitgliedstaaten eine Einigung über den Haushaltsrahmen für die nächsten sieben Jahre ab 2021 treffen. Doch die Meinungsverschiedenheiten sind weiterhin groß. Deutschland und Österreich wollen die Beiträge bei einem Prozent der EU-Wirtschaftsleistung einfrieren und forderten entsprechende Einsparungen, weil durch den Brexit jährlich rund zwölf Milliarden Euro in der Brüsseler Kasse fehlen. Dabei scheinen die Forderungen kaum vereinbar: Frankreich will Kürzungen bei den Agrarzahlungen mit Blick auf seine Bauern auf keinen Fall akzeptieren. Die Ost-Staaten fordern, die Gelder aus den Strukturfonds unangetastet zu lassen. Gleichzeitig müssen aber auch neue Aufgaben wie der Aufbau der europäischen Grenzschutztruppe, Klimaschutz oder die Ausweitung des Austauschprogramms Erasmus-Plus sowie höhere Forschungsausgaben finanziert werden.