Bei der Türkei-Wahl in Deutschland ist die Beteiligung bislang verhalten. In den ersten sieben Tagen der Abstimmung gaben bis Mittwochabend 343.129 der 1,44 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland ihre Stimme ab, wie aus der Statistik der türkischen Wahlkommission hervorgeht. Das entspricht sechs Tage vor dem Ende der Abstimmung im Ausland einer Quote von 23,8 Prozent. Die überwiegende Anzahl der Wähler (312.627) stimmte in den 13 türkischen Konsulaten in Deutschland ab. 30.502 Wähler machten von der Möglichkeit Gebrauch, an Grenzübergängen der Türkei zu wählen.

Beim Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr hatten sechs Tage vor dem Ende der Abstimmung im Ausland rund neun Prozent mehr Wähler in Deutschland ihre Stimme abgegeben. Womöglich ist die verhaltenere Beteiligung dieses Mal auf den Fastenmonat Ramadan zurückzuführen, der noch bis zum Abend andauert. Die Abstimmung in Deutschland begann am Donnerstag vergangener Woche und dauert noch bis zum kommenden Dienstag an. In der Türkei werden am 24. Juni der Präsident und ein neues Parlament gewählt. An den Grenzübergängen kann noch bis zum Wahltag in der Türkei abgestimmt werden.

In den meisten Ländern außerhalb der Türkei begann die Wahl später als in Deutschland. Die gut drei Millionen stimmberechtigten Auslandstürken stellen mehr als fünf Prozent aller türkischen Wähler. Die größte Gruppe lebt in Deutschland. Bei einem knappen Ergebnis könnten die Stimmen der Auslandstürken entscheidend sein. (dpa)