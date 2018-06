Wahl am Sonntag

Türkei-Wahlen: Opposition will mehr als 600.000 Beobachter

Die Opposition will bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei an diesem Sonntag mehr als 600.000 Beobachter einsetzen.