Recep Tayyip Erdogan bei einer Wahlkampfveranstaltung im Mai 2014 in Köln. In Deutschland gilt seit 2017 ein Auftrittsverbot für ausländische Politiker drei Monate vor Wahlen in ihrem Land. (DPA)

Die Türkische Gemeinde in Deutschland lehnt das von der Bundesregierung verhängte Auftrittsverbot für türkische Politiker während des Parlaments- und Präsidentschaftswahlkampfes ab. Die Wahlen finden am 24. Juni statt. „Ich halte das Auftrittsverbot für türkische Politiker für falsch und finde die ganze Diskussion überflüssig“, sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Gökay Sofuoglu, dem WESER-

KURIER. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einer Demokratie leben und Meinungsfreiheit das höchste Gebot ist.“ Wenn amerikanische und griechische Politiker hier reden dürften, „dann sollten es türkische Politiker auch tun dürfen“. Zur Demokratie gehöre umgekehrt, dass gegen entsprechende Kundgebungen dann auch protestiert werden könne.

Im Vorfeld des Referendums über die Einführung einer Präsidialverfassung im vorigen Jahr, die Präsident Recep Tayyip Erdogan mehr Macht verleiht, hatte es Auseinandersetzungen über die Auftritte türkischer Politiker in Deutschland gegeben – und wüste Beschimpfungen durch diese. Daraufhin wurde die Rechtslage von der Bundesregierung geändert. Wahlkampfauftritte von Amtsträgern aus Nicht-EU-Staaten sind nun drei Monate vor Wahlen oder Abstimmungen in ihrem Land grundsätzlich verboten. Die Türkei ist nicht Mitglied der EU. Das Verbot gilt damit auch für Erdogan.

Bundeskriminalamt fertigt Gefährdungsanalyse an

Unterdessen ist bei der Bundesregierung eine Verbalnote der türkischen Regierung eingegangen mit der Bitte, die Wahl selbst in Deutschland abhalten zu dürfen. Wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums mitteilte, werde das Bundeskriminalamt jetzt eine Gefährdungsanalyse anfertigen. Auf deren Grundlage werde entschieden. Mit einer Genehmigung ist jedoch zu rechnen. Von den rund drei Millionen türkischstämmigen Bürgern in Deutschland sind 1,4 Millionen mit türkischer Staatsbürgerschaft wahlberechtigt. Bei der Abstimmung über das Verfassungsreferendum waren 2017 Wahllokale in 13 Städten eingerichtet worden – verteilt über das gesamte Bundesgebiet und vorrangig in den Generalkonsulaten. Von den 1,4 Millionen Wahlberechtigten hatten 700.000 tatsächlich abgestimmt. 450.000 votierten für die Präsidialverfassung und damit faktisch für Erdogan.

Mehr zum Thema Maas: Nicht in Deutschland Erdogan will Wahlkampf im Ausland machen Er lässt es sich nicht nehmen: Der türkische Präsident Erdogan will im bevorstehenden Wahlkampf ... mehr »

Das besagte Auftrittsverbot für türkische Politiker gilt, wie Außenminister Heiko Maas (SPD) betonte, ausdrücklich nicht für seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu, der am 29. Mai bei der Gedenkfeier zum 25. Jahrestags des Brandanschlags von Solingen in der Stadt eine Rede halten wird. Das habe mit Wahlkampf nichts zu tun, unterstrich Maas. Der Sprecher der Stadt, Lutz Peters, erklärte dieser Zeitung, man sei „zuversichtlich“, dass Cavusoglu den Auftritt nicht für Wahlkampfzwecke nutzen werde. Bisher seien die Gedenkveranstaltungen „immer in guter Ordnung und würdig verlaufen“. Die Stadtverwaltung werde vorab aber um den Redetext bitten, um ihn ins Deutsche übersetzen und während der Gedenkfeier als Broschüre verteilen zu können. Auf bevorstehende Auseinandersetzungen gebe es keine Hinweise, so Peters.

Gleichwohl würden die Sicherheitsvorkehrungen vermutlich anders dimensioniert sein als sonst. Bei dem Anschlag am 29. Mai 1993 waren fünf Frauen und Mädchen der Familie Genc gestorben. Vier rechtsradikale Männer wurden wegen Mordes verurteilt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Dienstag vor einem Missbrauch des Cavusoglu-Auftritts gewarnt. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde schloss sich dem an. „Das Thema Rechtsextremismus ist zu wichtig“, sagte Sofuoglu. „Wir dürfen das nicht überschatten. Alles andere wäre auch rücksichtslos gegenüber den Opfern.“

„Gutes Gespräch in konstruktiver Atmosphäre“

Maas und Cavusoglu trafen sich am Rande einer Veranstaltung der Vereinten Nationen in New York. Die Begegnung dauerte etwas mehr als eine halbe Stunde und wurde von deutscher Seite als „gutes Gespräch in konstruktiver Atmosphäre“ bezeichnet. Maas habe dafür geworben, „dass auf positive Signale der letzten Monate weitere konstruktive Schritte im deutsch-türkischen Verhältnis folgen“. Ungefähr zeitgleich kündigte Erdogan einen Wahlkampfauftritt in Europa an. „Im Mai werden wir wieder, so Gott will, unser erstes europäisches Treffen in einer überdachten Turnhalle in einem Land in Europa abhalten“, sagte er vor Vertretern seiner Regierungspartei AKP. Um welches Land es sich handelt, verschwieg er.

Derweil kamen am Montag rund 500 Menschen zu einer Veranstaltung der Corvinus-Stiftung mit Can Dündar, dem ehemaligen Chefredakteur von „Cumhuriyet“, nach Hannover. Nach dem Putschversuch 2016 hatte die Staatsanwaltschaft 13 Mitarbeiter der ältesten überregionalen Tageszeitung der Türkei unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda verhaften lassen, darunter auch Dündar. Heute lebt Dündar in Berlin und ist Chefredakteur des deutsch-türkischen Online-Magazins „Özgürüz“, zu Deutsch: Wir sind frei. Dort geht es neben der Kritik an Präsident Erdogan um Beispiele für einen erfolgreichen Widerstand gegen die aktuelle Politik in der Türkei.

„Es gibt eine andere Türkei, die westlich orientiert ist“, betonte Dündar. Als Beispiel nannte er Tausende von Türkinnen, die am Internationalen Frauentag am 8. März trotz Verbots in allen Städten der Türkei für ihre Rechte auf die Straße gingen. „Erdogan betrachtet Frauen in erster Linie als Mütter, doch das akzeptieren sie nicht. Vor einer starken Frauenbewegung hat Erdogan Angst“, sagte Dündar. Er sieht ihn auch wegen der schlechter werdenden wirtschaftlichen Lage in der Defensive: „Selbst in der regierenden AKP gibt es Unzufriedenheit. Wenn Erdogan nicht in der Klemme sitzen würde, hätte er die Wahl nicht vorgezogen. Umfragen zeigen zwei gleich große Lager. Ein Prozent der Bevölkerung kann über die Zukunft entscheiden.“

Heute seien laut Dündar, gegen den derzeit in Abwesenheit vor Gericht in Silivri verhandelt wird, in der Türkei 150 Journalisten inhaftiert. Von „Cumhuriyet“ sitzt noch der Vorstandsvorsitzende des Verlags, Akin Atalay, seit mehr als 500 Tagen in Untersuchungshaft. Die Zeitung gehört zu den wenigen Medien in der Türkei, die Erdogan kritisch gegenüberstehen. Für Dündar ist entscheidend, dass die inhaftierten Journalisten nicht vergessen werden: „Unser Hauptfeind ist die Ignoranz. Solange wir den Kampf gegen sie nicht gewinnen, werden wir gegen die Manipulation der öffentlichen Meinung nichts ausrichten können.“