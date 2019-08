Ein Mann trägt seine Einkäufe in Plastiktüten nach Hause. Umweltministerin Svenja Schulze will ein Verbot von Plastiktüten in Angriff nehmen. (Sebastian Gollnow/dpa)

Plötzlich haben sie es alle eilig mit der Rettung unseres Planeten, allen voran die Umweltministerin. Die Agenda von Svenja Schulze wird immer länger: ein verschärftes Düngerecht, das Aus für Glyphosat, eine erschwerte Retourenvernichtung bei Online-Artikeln, höhere Flugpreise, die Einführung einer CO2-Steuer und jetzt auch noch ein Verbot von Plastiktüten und eine Beteiligung der Hersteller von Wegwerfartikeln an den Kosten der Müllbeseitigung. Klingt alles gut und richtig, hätte aber längst umgesetzt werden können, wenn es die Politik denn ernst meinen würde mit Umwelt- und Klimaschutz. Doch es wurde viel geredet und wenig erreicht.

Bestes Beispiel ist die ewige Debatte um das Aus für Plastiktüten. Heraus kam eine freiwillige Vereinbarung mit dem Handel. Nun will Schulze den Tüten mit einem Verbot den Garaus machen. Dagegen ist ja nichts zu sagen, doch gemessen am Verpackungsmüll im Handel sind Tüten eine Marginalie. Strohhalme, Ohrenreiniger, Tüten – warum begnügt sich Politik nur immer mit Aktionismus? Plastiktüten machen gerade mal ein Prozent des gesamten Plastikmülls aus. Die Ministerin müsste den Plastikwahn des Handels insgesamt bekämpfen.

Bekämpfen will Schulze auch die Müllflut: Ob Verpackungen, Plastikbecher oder Zigarettenkippen – die Erzeuger dieser Produkte will sie an den Kosten für Stadtreinigung und Entsorgung beteiligen. Die Idee dahinter: neue Anreize für abfallärmere Alternativen. Immerhin mal ein ambitioniertes Ziel, das die Umweltministerin da ins Auge fasst, denn natürlich sollten Hersteller auch eine Verantwortung für die Entsorgung ihrer Waren übernehmen – wenn nicht freiwillig, dann eben per Gesetz. An der allgemeinen Wegwerf-Mentalität wird das aber wenig ändern, dazu bedürfte es eines grundsätzlichen Verhaltenswandels. Gerade dieser Sommer aber zeigt erneut, wie schwer das ist. Die Unmengen von Müll an Osterdeich und Werdersee sind erschreckend.