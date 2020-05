FDP-Chef Christian Linder: Wie die gesamte Opposition hat auch er es schwer, gegenwärtig durchzudringen. (Jens Büttner/DPA)

Es war Ende März, als der Deutsche Bundestag die Maßnahmen- und Hilfspakete im Kampf gegen die Corona-Krise beschloss. Die Opposition unterstützte die Gesetzesvorlagen der Großen Koalition. „Es ist nicht die Zeit für Kritik“, begründete FDP-Chef Christian Lindner den Kurs der vier Oppositionsparteien. Manche Beobachter sahen in der damaligen Einmütigkeit eine Sternstunde des Parlaments.

Doch dieses Parlament „der nationalen Einheit“ sollte nur vier Wochen halten – glücklicherweise. AfD, Grüne, Linke und FDP sind wieder in der Opposition angekommen, haben aber unterschiedliche Rollen eingenommen. Die FDP äußert immer wieder Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Die Grünen versuchen, ihr Kernthema Klimaschutz mit der Pandemie zu verknüpfen und damit wiederzubeleben. Die Linke hat sich auf einen Kreuzzug für die Bedürfnisse der Benachteiligten der Krise begeben. Banal ist die Strategie der AfD: Sie übt sich in Fundamentalopposition und versucht, das Sprachrohr der Ungeduldigen zu sein.

Mindestabstand zur Regierung

Es ist gut, dass die vier Parteien schnell in die Oppositionsfunktion zurückgefunden haben. Das ist anders als bei der Flüchtlingskrise von 2015: Damals gab es in der Phase nach der Willkommenskultur keine klare Vielstimmigkeit im Parteiensystem. Doch gerade in Krisenzeiten muss die Opposition einen Mindestabstand zur Regierung einhalten. Dies gilt insbesondere für folgende Themenkomplexe: Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen; Sicherung von betrieblichen und beruflichen Existenzen; Verhinderung einer weiteren sozialen Spreizung; Wiederbelebung des kulturellen Lebens. Ganz wichtig ist auch, das uneingeschränkte Primat der Gesundheit in der Corona-Krise zu überdenken. Der Politologe Karl-Rudolf Korte gibt in der „Süddeutschen Zeitung“ zu bedenken: „Der virologische Imperativ hat Freiheitsrechte hinweggefegt in einer Weise, die wir bisher nicht gekannt haben.“

Und wie schlagen sich die vier Parteien? Die Grünen haben ein strukturelles Problem: Im Bund gehören sie zwar zur Opposition, aber gleichzeitig sind sie an elf Landesregierungen beteiligt. Dort müssen sie Maßnahmen und Lockerungen mitverantworten. Unisono betonen sie, dass die Pandemie eine Chance zum Umsteuern bietet – hin zum klimaneutralen Wirtschaften. Eine andere Idee der Ökopartei: Jeder Bürger soll einen Einkaufsgutschein in Höhe von 250 Euro bekommen, um den Einzelhandel wieder anzukurbeln. Allerdings: Der Streit um den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer („Wir retten möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.“) hat Sympathien gekostet.

Die Personalie Palmer hat auch in der FDP für Ärger gesorgt. Der Landesverband Baden-Württemberg hatte dem umstrittenen Grünen einen Übertritt zu den Liberalen nahegelegt. Bundesvorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann grätschte dazwischen: „Die FDP ist nicht dazu da, die Probleme der Grünen zu lösen.“ Zoff auch um den Thüringer Landeschef Thomas Kemmerich, der bei einer „Hygiene-Kundgebung“ aufgetreten war. Typisch FDP: Die Ideen gehen in Querelen unter.

Die Linke kritisiert den bundesweiten „Flickenteppich“ bei den Maßnahmen. Fraktionschef Dietmar Bartsch warnt: „Kinder, Frauen und Familien drohen die Verlierer der Pandemie zu werden.“ Die Partei fordert daher ein spezielles „Corona-Elterngeld“. Das Kurzarbeitergeld soll auf 90 Prozent steigen.

AfD nimmt an Corona-Demonstrationen teil

Die außerparlamentarische Spielwiese bedient die AfD. Bei den Corona-Demonstrationen marschiert sie vorne mit – zusammen mit Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern. Fraktionschef Alexander Gauland fordert, „die Schutzmaßnahmen in die private Verantwortung der Bürger zu überführen“.

Doch die Opposition hat das Problem, sich Gehör zu verschaffen. Grüne und AfD müssen in Umfragen arg Federn lassen, Linke und Liberale treten auf der Stelle. Es ist wie so oft: Krisen sind die Stunde der Exekutive. „Die Opposition muss wieder sichtbar werden. Und wir (die Abgeordneten) müssen auch das Recht haben, Dinge anzuzweifeln“, sorgt sich ausgerechnet Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus. Das sollte nachdenklich stimmen.