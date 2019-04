Wurde in London festgenommen: WikiLeaks-Mitbegründer Julian Assange. (Victoria Jones/dpa)

Endlich hat diese bizarre Geschichte um Julian Assange ein Ende. Es war längst überfällig. Zu lange hat sich der Wikileaks-Gründer zu einem freiwilligen Gefangenen gemacht und sich mit der Flucht ins diplomatische Asyl über das Gesetz gehoben. Der Internetaktivist hätte sich schon vor Jahren den Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden stellen sowie die drängenden Fragen zu den Vorwürfen der sexuellen Belästigung beantworten müssen. Er sieht in all dem ein Komplott. Doch waren die Anschuldigungen aus Schweden tatsächlich politisch motiviert?

Das Opfer aber spielte stets Assange. Dabei war er freiwillig ins Asyl geflüchtet. Er hatte die Wahl. Natürlich wusste er, was ihm blühen würde, sollte er aus der Botschaft marschieren. Doch warum sollte er in einem Rechtsstaat wie dem Vereinigten Königreich keine faire Behandlung genießen? Ob die Briten ihn wirklich an die USA ausliefern, ist noch unklar. Aber die Situation war für alle Beteiligten unzumutbar, deshalb kann man die Entscheidung der ecuadorianischen Regierung, das Asyl aufzuheben, nur begrüßen. Julian Assange muss jetzt für seine Taten Konsequenzen tragen. Das kann nur richtig sein.