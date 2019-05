Naht Merkels Abschied? Annegret Kramp-Karrenbauer lädt zur Klausurtagung. Offizielle Begründung: Die nach unten korrigierten Steuerschätzungen. (Michael Kappeler /dpa)

Diese Nachricht ließ das politische Berlin aufhorchen: Annegret Kramp-Karrenbauer lädt die CDU-Parteispitze Anfang Juni zu einer zweitägigen Klausurtagung ein. Offizielle Begründung: Angesichts der nach unten korrigierten Steuerschätzungen müsse die Union die Arbeitsschwerpunkte in der Großen Koalition neu sortieren. Beobachtern war sofort klar: Dafür braucht es keine Klausurtagung – und schon gar nicht eine zwei Tage lange. Und so schossen die Spekulationen wieder mal durch die Decke: Ist mit dem Treffen Angela Merkels Abschied in Sicht? Zieht AKK früher als geplant ins Kanzleramt ein? Kommt es zu Neuwahlen? Gibt es einen neuen Anlauf in Richtung Jamaika?

Aber der eigentliche Grund für das Treffen ist banal. Kramp-Karrenbauer rüstet sich damit für eventuelle Turbulenzen nach der Europawahl. Und die kann es durchaus geben: Laut „ARD-Deutschlandtrend“ sind 62 Prozent der Bundesbürger mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Bei der Sonntagsfrage kommt die Union nur noch auf schlappe 28 Prozent. Und das Erreichen des Wahlziels in Bremen, wo die CDU nach mehr als 70 Jahren die SPD aus dem Rathaus jagen will, wird richtig eng.

Eine Erklärungsvariante für die Klausur: Im Falle eines Falles könnte es eine Umbildung des Kabinetts geben. Ein kluger Gedanke. Denn vier der sechs CDU-Minister in Merkels Kabinett haben bislang ihr Soll nicht erfüllt. Allen voran Ursula von der Leyen. Die Verteidigungsministerin hat die peinlichen Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr nicht abstellen können, trotz einer Armee von externen Beratern. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hingegen hat ihren Laden im Griff. Allerdings versteht sie sich zuallererst als Besitzstandswahrerin der Agrarlobby.

Altmaier agier unglücklich

Das Thema Ernährung – sprich Verbraucherschutz – findet bei ihr hingegen überhaupt nicht statt. Kaum besser fällt die Bilanz für Peter Altmaier aus. Jahrelang war er Merkels Feuerwehrmann für knifflige Aufgaben, doch als Wirtschaftsminister agiert der Saarländer unglücklich. Bei der Energiewende geht es nicht voran, zudem hat Altmaier den kompletten Mittelstand vergrätzt. Und dann gibt es noch Anja Karliczek. Die Forschungs- und Bildungsministerin wirkt in ihrem Amt völlig überfordert. Ihr Spruch „5 G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig“ ist legendär.

Handlungsbedarf gibt es ohnehin: Der Stuhl von Justizministerin Katarina Barley (SPD) wird frei, sie geht nach Brüssel. Eine Umbildung der CDU-Kabinettsriege wäre für die Partei eine echte Chance – auf die Posten der SPD- und CSU-Minister hat die Kanzlerin eh keinen Zugriff. Eine denkbare Lösung: Merkel könnte bis 2021 im Amt bleiben, Kramp-Karrenbauer bekäme durch ein Ministeramt eine Bühne, um sich als Kanzlerkandidatin warm zu laufen. Immerhin: Im Saarland war sie von 2007 bis 2009 bereits Bildungsministerin.