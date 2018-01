Ein Mitarbeiter des Nationalen Analysezentrums an der Deutschen Bundesbank prüft mit der Lupe zwei 50 Euro-Banknoten (dpa)

Endlich, möchte man sagen: Der 500-Euro-Schein wird seit dem ersten Januar schrittweise abgeschafft, bis Ende des Jahres wird die unnötige Produktion eingestellt. In Spanien hat der Schein sogar schon den bezeichnenden Spitznamen „Bin Laden“: Jeder weiß, dass es ihn gibt, aber niemand hat ihn gesehen. Ebenso wie der Terrorist und Drahtzieher der Anschläge vom 11. September Osama Bin Laden.

Das sagt einiges über die Banknote aus. Sie ist nicht nötig, wozu auch? Zwar tragen die Deutschen statistisch gesehen das meiste Bargeld in Europa mit sich herum. Einer Studie von 2016 zufolge sind es ganze 103 Euro. Der europäische Mittelwert liegt nur bei 69 Euro. Gebraucht wird der Fünfhunderter also nicht. Man kann ihn getrost abschaffen, aber so schnell geht es im Bargeldland Deutschland dann doch nicht.

Gültig bleibt die Banknote weiterhin. Im März des vergangenen Jahres waren knapp 600 Millionen dieser Scheine im Umlauf. Durch 500-Euro-Scheine ist ein Bargeldvolumen von 300 Milliarden im Umlauf. Dieses Geld muss von anderen Scheinen aufgefangen werden. Es muss also mehr Geld gedruckt werden. Nach Schätzungen der Europäischen Zentralbank kostet das 500 Millionen Euro. Geld, das man sinnvoller einsetzen könnte? Nein!

Es muss jetzt eingesetzt werden, um einen Fehler zu korrigieren, der schon bei der Einführung des Euro entstanden ist. Namentlich, dass zu viel Bargeld ausgegeben worden ist. Jeder Schein kostet in der Produktion etwa acht Cent. Im August 2017 waren fast 21 Milliarden davon im Umlauf. Das macht 1,68 Milliarden Euro an Herstellungskosten. Geld, das man sich hätte sparen können? Ja!

Allein, um den bürokratischen Aufwand zu minimieren, gehört das Bargeld abgeschafft. Banken könnten sich auf andere Bereiche, als dessen Verwaltung konzentrieren, der Betrieb würde billiger werden. Auf der Nordsee-Insel Baltrum wurde die einzige Filiale der Sparkasse geschlossen, weil sie seit Jahren defizitär arbeitet. Ein kleines Beispiel aus der Provinz zeigt: Münzen und Scheine sind 2018 nicht mehr zeitgemäß.

Selbst Kredit- und EC-Karten sind es nur noch bedingt. Umständlich hervorkramen, in ein Lesegerät stecken und dann ist auch noch der Magnetstreifen kaputt. Das nervt. Wir brauchen Bezahltechnologien, die schneller gehen, einfacher sind. China macht es vor. Dort können die Menschen bequem per Handy zahlen – wenngleich es dort wohl der Kontrolle der Bürger dient.

Auch Datenschutzgründe sprechen nicht gegen die Abschaffung des Bargeldes

Deutschland springt langsam auf den Zug auf. Aber nicht etwa, um es den Einwohnern leichter zu machen. Nein, die Angebote richten sich an ausländische – vornehmlich chinesische – Touristen. Die geben im Schnitt 3000 Euro bei einem Besuch in der Bundesrepublik aus. Aber man muss es allen Menschen leicht machen. Kontaktloses Zahlen – also nur mit Auflegen der Karte –, wie es in Deutschland seit Kurzem möglich ist, ist immerhin ein Anfang.

Natürlich müssen die Technologien sicher sein. Die Angst vieler Bürger vor dem Diebstahl ihrer Daten ist noch berechtigt. Sogenannte „Skimming“-Fälle, in denen Kriminelle versuchen, die Bankdaten von Kunden auszuspähen, haben zugenommen. Der Schaden liegt jedoch bei weniger als einer Million Euro und nimmt nur sehr gering zu.

In Deutschland ergibt es nur bedingt Sinn, die Daten einer Karte zu stehlen: Die hergestellten Dubletten funktionieren nur dort, wo Bezahlkarten lediglich mit Magnetstreifen und nicht mit einem Chip ausgerüstet sind. Karten, die auf Basis in Deutschland geklauter Daten hergestellt werden, sind in der Bundesrepublik nicht einsetzbar. Im ersten Halbjahr 2017 wurden solche Karten zu knapp drei Vierteln in Indonesien, den USA und Australien eingesetzt.

Das zeigt, dass es sicher geht. Trotzdem muss Geld in die Entwicklung sicherer, einfacher und schneller Systeme investiert werden, sonst hinkt Deutschland bald noch weiter hinterher – wie in anderen Bereichen der Digitalisierung.

Auch Datenschutzgründe sprechen nicht gegen die Abschaffung des Bargeldes. Natürlich werden über Bezahlkarten Daten erhoben; das geschieht bei Bonuskarten und anderen Punktesystemen auch. Und es ist auch bei Scheinen möglich:

Über Seriennummern können die Bewegungen der Banknoten nachvollzogen werden, es ist nur sehr teuer und aufwendig. Auch Auszahlungen an Geldautomaten werden aufgezeichnet. Nur, wenn man Geld verliert oder es verschenkt, drohen Probleme für die Nachverfolgung. Bargeld mag noch anonymer sein. Bis sich das ändert, ist es nur eine Frage der Zeit – genau wie das Ende des Baren.