Stephan Balliet sitzt zu Prozessbeginn im Landgericht. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Attentäter von Halle 13 Straftaten vor, unter anderem Mord und versuchten Mord. (Hendrik Schmidt/DPA)

Es ist nicht ein x-beliebiger Prozess gegen einen Rechtsterroristen, der am Dienstag in Magdeburg begonnen hat. Der Angeklagte Stephan Balliet muss sich für den schlimmsten antisemitischen Anschlag der deutschen Nachkriegsgeschichte verantworten: das Attentat im Oktober des vergangenen Jahres auf die Synagoge in Halle. Die Anklage wirft ihm zweifachen Mord, versuchter Mord in 68 Fällen und Volksverhetzung vor.

Die Klärung der Schuldfrage, in der Regel die zentrale Funktion eines Strafprozesses, wird aber kaum den Prozess vor dem Oberlandesgericht bestimmen. Balliet hat die Tat selbst gefilmt und per Streaming ins Internet gestellt. Es gibt auch zahlreiche Augenzeugen, die gesehen haben, wie er erfolglos versuchte, in die Synagoge einzudringen und danach wild auf Passanten feuerte. Und anders als etwa der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke in Kassel, bestreitet der 28-Jährige die gegen ihn erhobenen Vorwürfe auch nicht.

Viele Hintergrundfragen

Dennoch sind die Erwartungen hoch, dass das Verfahren einige Hintergründe der Tat klären kann. Wie konnte sich der Abiturient zu einem gewaltbereiten Extremist radikalisieren und welche Rolle spielten rechtsextreme Internetforen dabei? Was bedingte in seiner Studentenzeit den abrupten Bruch mit der Gesellschaft? Wer oder was hat sein markantes Feindbild gegenüber Juden geprägt? Wie ist Balliet zum Waffennarr geworden? War er tatsächlich ein Einzeltäter?

Die Antworten auf diese Fragen können am Ende auch das Strafmaß bestimmen. Die am ersten Prozesstag gefallenen Rufe nach einem „harten Urteil“, so von der Islamischen Gemeinschaft, sind menschlich verständlich, der Sache aber nicht dienlich. Wenn es auch banal klingen mag, sei daran erinnert: Auch ein Stephan B. muss sich vor Gericht ordentlich verteidigen können.

Für die Richter ist der Prozess eine Herausforderung. Er ist, kein Wunder, emotional hoch aufgeladen. So versammelten sich am ersten Verhandlungstag rund 100 Menschen zu einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude, um ihre Solidarität mit Opfern, Hinterbliebenen und den 43 Nebenklägern auszudrücken. Sie forderten unter anderem: „keine Bühne dem Täter“. Doch zum Auftakt machte Baillet den Gerichtssaal zur Bühne, um sein krudes Weltbild zu propagieren. Er hetzte gegen Juden und Muslime, spielte auf rechtsextreme Verschwörungstheorien an und stellte Deutschland als Meinungsdiktatur dar.

Zur Aufhellung der Hintergründe des gescheiterten Massakers trug der erste Tag nicht bei. Vielmehr spiegelte sich die gegenwärtig aufgeputschte Diskussion wider – auch im Internet. Die selbst ernannte „Mehrheitsgesellschaft“ will den Prozess zur Abrechnung mit dem Rechtsextremismus nutzen, radikale Rechte lassen sich auch vom Wahnsinn dieser Tat nicht von ihrem Weg abbringen. Vieles deutet darauf hin, dass die Erwartungen an diesen Prozess doch arg überfrachtet sind.