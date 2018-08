Ein Deutscher an der Spitze der EU-Kommission: Das ist kein Machtpoker, den die Kanzlerin nach Gutdünken lenken kann. Ihr Kandidat braucht die Unterstützung der gesamten christdemokratischen Parteienfamilie – von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz bis zum ungarischen Premier Viktor Orbán. Sie muss einen Bewerber präsentieren, der die Unterstützung aller anderen Staats- und Regierungschefs bekommen würde – darunter einige, die einen stärkeren Einfluss der Bundesrepublik in Europa bekämpfen. Sie braucht jemanden, der die Bürger in anderen Mitgliedstaaten auch ohne Dolmetscher überzeugen kann.

Dass dieses Anforderungsprofil auf Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier passt, liegt auf der Hand – auch wenn die Zweifel, ob er in allen Staaten auf Stimmenfang gehen kann, nicht gering sind. Manfred Weber, der die christdemokratische Mehrheitsfraktion im Europäischen Parlament erfolgreich führt, hat nur geringe Chancen. Das liegt nicht an mangelnden politischen Fähigkeiten. Die hat er ohne Zweifel. Aber er passt schlicht nicht ins Personaltableau, das Merkel aufstellen will.