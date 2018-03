Ulrich Nußbaum war von 2003 bis 2007 Finanzsenator in Bremen. (dpa)

Der künftige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) holt überraschend den früheren Bremer Finanzsenator Ulrich Nußbaum als Staatssekretär ins Wirtschaftsministerium. Der parteilose Finanzfachmann wird beamteter Staatssekretär, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen erfuhr. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Ulrich Nußbaum war Geschäftsführer in verschiedenen fischereinahen Unternehmen, ehe er als Parteiloser für die SPD in Bremen zwischen 2003 und 2007 Senator für Finanzen wurde. Von 2009 bis 2014 war er zudem Finanzsenator in Berlin.

Nußbaum (60) soll für zentrale Abteilungen im Bundeswirtschaftsministerium zuständig sein, darunter die Wirtschafts-, Industrie- und Außenwirtschaftsabteilung. (dpa)