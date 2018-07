Peter Wünsche hat es getan. Nach 44 Jahren ist der Bamberger Domkapitular aus der CSU ausgetreten. „Ein Wahlkampf als Wettbewerb in Asylverhinderung, diskriminierende Worte wie Asyltourismus und Asylwende, die mutwillige Demontage der Kanzlerin, eine Politik, die Überfremdungsängste auf-, statt abbaut: Das geht mit meinem Wertesystem nicht zusammen“, schrieb der katholische Geistliche auf Facebook. „Aus Gewissensgründen kann ich nicht mehr bleiben.“ Ein anderes Beispiel: Hans Maier, der ehemalige bayerische Kultusminister. „Plötzlich verschwimmt alles Christliche“, sagte der CSU-Politiker in einem Interview zur Situation in seiner Partei. Begriffe wie Nächstenliebe und Barmherzigkeit höre man heute nur noch von den Linken.

CSU – die Abkürzung steht bekanntlich für „Christlich Soziale Union“. Doch je länger die Asyldebatte dauert, je länger man Innenminister Horst Seehofer zuhört, desto mehr kann man den Eindruck bekommen, dass das C im Namen der bayerischen Variante der Unionsparteien nur noch Staffage ist. Am Sonntag vor einer Woche, im Berliner Dom, predigte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, der in Personalunion auch bayerischer Landesbischof ist, über das Schicksal eines Afghanen, der sich in Bayern christlich taufen ließ. Nach acht Jahren in Deutschland, und aus Sicht der Kirchen voll integriert, wurde er in sein Heimatland abgeschoben. Dieser Mann beging in Deutschland einen Suizidversuch. Ein anderer Afghane, ausgewiesen wegen diverser Straftaten, erhängte sich nach der Abschiebung in Kabul.

Zynisch dagegen der Auftritt Seehofers in Berlin: Eher beiläufig erwähnte er, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben worden seien. Auch wenn sich Seehofer der Wirkung seiner Worte vielleicht nicht voll bewusst war, und vom Selbstmord noch nichts wusste: Wo, bitte, ist das noch christlich? In der Bibel heißt es: „Was Ihr einem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt Ihr mir getan.” In Bayern hat man den Geringsten nach Afghanistan abgeschoben. Und während viele Bürgermeister und Kommunalpolitiker in der Flüchtlingskrise auch in Bayern Großartiges geleistet haben, scheinen zumindest die Spitzen der CSU den im C ihres Parteinamens verankerten Wertekompass vollständig verloren zu haben.

Da hilft auch nicht der symbolische Akt, die bayerischen Amtsstuben mit Kreuzen zuzupflastern, denn ein Kreuz ist nun einmal kein Dekorationsobjekt. Es steht auch nicht für Heimat, Nationalismus oder die Abgrenzung zum Islam. Das Kreuz stehe nicht für politische Überzeugungen, machte der EKD-Ratsvorsitzende deutlich, als Markus Söder mit seinem Kreuzerlass kam. Die Botschaft des Kreuzes steht vielmehr für Nächstenliebe, Menschenwürde und Humanität.

Weitergedacht heißt das: Wenn die so genannten Transitzentren, wie sie im Masterplan von Horst Seehofer nun doch wieder genannt werden, in Bayern errichtet werden, wird wohl auch in ihnen ein Kreuz an die Wand genagelt werden. Dann wird der christliche Flüchtling vor seiner Abschiebung noch einmal auf das Symbol blicken, das für ihn das Symbol der Erlösung darstellt, der Freiheit von Schuld und Sünde durch die Gnade Gottes. Und er wird sich Fragen stellen.

Denn natürlich ist das Kreuz an der Wand eines Dienstgebäudes eine Mahnung an die dort Beschäftigten zur Demut, immer verbunden mit der Aufforderung, ihre Entscheidungen zu bedenken und an den Wertmaßstäben des Christentums zu messen. Wie passt das zur Realität eines Transitzentrums? Und natürlich ist das Kreuz an der Wand eines Dienstgebäudes auch ein Zeichen dafür, dass in Deutschland Religion öffentlich praktiziert werden kann und nicht nur ins stille Kämmerlein der Wohnung verbannt ist.

All das betrifft die CSU. In der Schwesterpartei CDU sieht es anders aus. Dort gibt es aufrechte Christen, etwa die Bremer Abgeordnete Elisabeth Motschmann, den Vorsitzenden des Evangelischen Arbeitskreises der Union, Thomas Rachel, oder Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch sie wissen um die Notwendigkeit von Abschiebungen, auch sie wissen um die Notwendigkeit, Dinge in der Flüchtlingspolitik endlich auf den richtigen Kurs zu bringen. Aber sie inszenieren es nicht auf dem Rücken Einzelner, sie bemühen sich um eine sachliche und verantwortungsvolle Debatte, und sie messen sich selbst am christlichen Menschenbild. Der Spitze der CSU dagegen möchte man raten, sich auf dem nächsten Parteitag einfach umzubenennen. Eine „Konservative Union“ (KU) hätte dann auch weniger Ärger mit den Kirchen.