Bundeskanzlerin Angela Merke. (Michael Kappeler / dpa)

Bund und Länder haben sich im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus auf ein umfassendes Kontaktverbot geeinigt. Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind danach grundsätzlich zu verboten, wie NRW-Ministerpäsident Armin Laschet nach einer Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder mitgeteilte.

"Nach unserer Einschätzung ist nicht das Verlassen der Wohnung die Gefahr, sondern der enge, unmittelbare Kontakt", so der Ministerpäsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Dies sei "verhältnismäßiger, zielgerichteter und besser zu vollziehen" als eine Ausgangssperre.

Ausgenommen von dem Kontaktverbot sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. Das Kontaktverbot soll für mindestens zwei Wochen gelten.

Bei Verstößen könnten Strafen bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Es gelte eine „Null-Toleranz-Politik gegen Regelbrecher“, sagte Laschet am Sonntag: „Unvernünftige bestrafen - hart und klar.“

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich zudem darauf, dass Restaurants und Gaststätten unverzüglich schließen sollen - wo dies noch nicht der Fall ist.„Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause“, heißt in dem Beschluss.

Auch Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege sollen unverzüglich schließen. Davon betroffen sind etwa Friseure, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios und Massagesalons. Medizinisch notwendige Behandlungen sollen weiter möglich bleiben.

Eine Gruppe von zwölf Ländern hatte sich bereits vor der Schaltkonferenz im Grundsatz auf ein umfassendes Kontaktverbot verständigt. Dazu gehörten Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Das Land Sachsen hat bereits eine Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Von Montag null Uhr an gilt für den gesamten Freistaat eine Ausgangsbeschränkung. Danach ist das Verlassen von Wohnung oder Haus ohne triftigen Grund untersagt, wie Innenminister Roland Wöller (CDU) am Sonntag in Dresden sagte. Wege zur Arbeit und zum Einkaufen bleiben demnach erlaubt. (dpa)

++ Dieser Artikel wurde um 17.14 Uhr aktualisiert ++