Unsere Gastkommentatorin Doris Achelwilm, Bundestagsabgeordnete der Linken aus Bremen, fordert in der Corona-Krise eine Vermögensabgabe für die Reichsten. (Monika Skolimowska /dpa)

Aktuell werden in den Parlamenten Summen bewegt, an die vor einem Jahr kaum zu denken war. Die Politik hat unter dem Handlungsdruck der Pandemie Milliardenpakete geschnürt, lokale und europäische Kreditprogramme verhandelt, die Schuldenbremse ausgesetzt. Wirtschaftliche und soziale Folgen der Kontaktbeschränkungen müssen ausgeglichen werden. Aber viele Menschen gehen bislang leer aus und die Krise ist nicht annähernd vorbei.

Die sozialen Ungleichheiten nehmen zu, etliche Menschen in Deutschland befinden sich in Kurzarbeit, haben Jobs, Aufträge, Umsätze verloren und ergreifen jeden Strohhalm, um durchzustehen. Der Wille vieler auf sich gestellter Menschen, das Beste aus der Situation zu machen, ist bewundernswert – aber nicht länger strapazierbar. Gerade der finanziell stärkere Bund steht in der Pflicht, Überbrückungshilfen zu bauen, die auch wirksam ankommen. Überhaupt muss die Bundesregierung viel gezielter gegen Existenznot und soziale Spaltung vorgehen.

Lohnabhängige in der Schwebe, Solo-Selbstständige ohne Umsätze, Eltern (vielfach Frauen) mit Mehrfachbelastung, das unterfinanzierte Gesundheitswesen, geschlossene Kultur- und Gastro-Betriebe, Studierende ohne Job: Sie brauchen seit Monaten passende Perspektiven, die über kurzlebige „Pflaster“ und verlängerte Schonfristen hinausgehen. Dazu gehört, Zukunft trotz allem planbarer zu machen, und das erfordert politischen Mut und Umverteilung.

Keine Kürzungen der öffentlichen Ausgaben

Dass öffentliche Einnahmen einbrechen ist deutlich. Klar ist aber auch, dass die Krisenkosten nicht durch Kürzungen der öffentlichen Ausgaben „reingespart“ werden können – erst recht nicht, wenn es darum gehen muss, klimaneutrales, solidarisches Wirtschaften zu entwickeln.

Das Ringen um die Verteilung von Hilfen und Lasten ist längst eröffnet. Derweil profitieren Krisengewinner wie Amazon-Chef Jeff Bezos oder Discounter-Dynastien wie Familie Schwarz (Lidl, Kaufland) maßlos weiter. Vorstellungen wie die von Friedrich Merz, nun ausgerechnet Sozialausgaben zu senken, wirken deplatziert und absurd. Multimillionäre und Milliardäre sind bislang entspannt durchgekommen, weil es weiter nach ihrer Logik läuft: Die Börsen notieren höher als zu Beginn der Pandemie. Es ist spätestens jetzt an der Zeit, strukturelle Entlastungen für die Reichsten zu beenden und gesellschaftliche Ressourcen gerecht zu verteilen: Eine Vermögensabgabe für das reichste Prozent muss dringend kommen.

Zur Person

Unser Gastautorin ist Bundestagsabgeordnete aus Bremen-Walle und Mitglied der Fraktion Die Linke.