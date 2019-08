Staatliche Piraterie: Ein Schnellboot der iranischen Revolutionsgarden steuert in der Straße von Hormus auf den unter britischer Flagge fahrenden Öltanker «Stena Impero» zu. (Morteza Akhoondi / dpa)

An brandgefährlichen Krisen und Konflikten herrscht mal wieder ein Überangebot: Von Venezuela über die Ost-Ukraine, Syrien und den Jemen bis nach Afghanistan und Kaschmir brodelt und lodert es. In Syrien, wo gerade die letzten Aufständischen in Idlib zusammengeschossen werden, will die Welt nicht einmal mehr hinschauen – geschweige denn, sich irgendwie humanitär oder gar militärisch engagieren. In Mali, wo Europas Führungsmächte Frankreich und Deutschland dies noch tun, ist man froh um jeden Tag, an dem nichts aus diesem westafrikanischen Land zu hören ist. Und nun auch noch die Debatte über einen möglichen Marineeinsatz in der Straße von Hormus, dem heikelsten Nadelöhr des Welthandels.

In Deutschland kreist die Diskussion um den falschen Punkt – nämlich um die Frage, wer die Schuld trägt an der aktuellen Eskalation. Dabei ist das rasch zu beantworten: US-Präsident Donald Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran einseitig, ohne konkreten Anlass und gegen den Rat maßgeblicher Berater aufgekündigt und dabei auch noch seine Verbündeten massiv unter Druck gesetzt. Ende der Debatte, damit sind wir raus. Wirklich?

Leider nicht, denn das Regime in Teheran – keinen Deut sympathischer als der amtierende US-Präsident – reagiert mit staatlicher Piraterie. Das können Staaten, die vom freien Handel abhängig sind, nicht hinnehmen. Und zu diesen Nationen gehört Deutschland ganz eindeutig, auch wenn entschiedenes, gar kühnes Handeln definitiv nicht Bestandteil unserer außenpolitischen Kultur ist.

Die ursprünglich britische Idee einer europäischen Schutzmission für Handelsschiffe mit Frankreich und Deutschland als wichtigsten Partnern ist ausgerechnet an den britischen Turbulenzen gescheitert. Der neue Premier Boris Johnson will nun doch lieber der US-Navy hinterherschippern.

Wie werden die deutschen Interessen am besten gewahrt?

An einer US-geführten Mission kann sich die Bundeswehr jedoch wegen der Unberechenbarkeit Trumps nicht beteiligen, darin sind sich die meisten deutschen Außenpolitiker einig – zum Glück. Aber was nun? Wie werden die deutschen Interessen am Golf am besten gewahrt, womöglich verteidigt? Was kann unsere Marine überhaupt dazu beitragen? Welche diplomatischen Mittel gibt es noch? Kann die EU halbwegs einheitlich auftreten? Holt man wenigstens die größeren Seemächte Italien, Spanien, Polen, Schweden mit ins Boot? Was ist mit anderen Playern, die in der Region Interessen haben: China, Russland, Indien, Japan? Kann man Zweckbündnisse bilden wie im Kampf gegen die Piraterie vor Somalia?

Diese Diskussion ist unpopulär, aber unausweichlich. Die gefährlichste Option wäre es, die Dinge einfach laufen zu lassen. Europa inklusive Deutschland muss sich mit einer eigenen Mission zwischen die Kontrahenten USA und Iran schieben.