Die EU-Staaten haben sich bei ihrem Gipfel in Brüssel darauf geeinigt, in der EU geschlossene Aufnahmelager für gerettete Bootsflüchtlinge einzurichten. (dpa)

Wenn man denn schon unbedingt die Bundeskanzlerin mit dem Bundestrainer vergleichen will, dann bitte so: Beide führen jeweils eine Truppe, die sich nicht gerade durch Elan und Teamgeist auszeichnet. Doch während Jogi Löws Mannschaft unter Druck das geringstmögliche Ergebnis erzielte, hat Angela Merkel unter Druck das Maximum herausgeholt: eine gesamteuropäische Einigung in der Flüchtlingsproblematik, mit der niemand mehr gerechnet hatte. Am wenigsten Horst Seehofer: Der hält nun einen Dolch mit abgebrochener Klinge in der Hand.

Dem Politik-Dino aus Ingolstadt droht für seinen Intriganten-Stadl die Höchststrafe: Er muss noch gut drei Jahre "mit dieser Frau" zusammenarbeiten – genauer: unter ihr – und wohl als jener CSU-Chef in die Annalen eingehen, der die absolute Mehrheit in Bayern verzockt hat. Denn jetzt kann nur noch ein Wunder die CSU am 14. Oktober in die Nähe von 50 Prozent bringen.

Sicher werden Seehofer, Söder, Dobrindt bis dahin behaupten, ohne den Druck der CSU wäre es niemals zu einer so restriktiven gesamteuropäischen Migrationspolitik gekommen. Doch der entscheidende Druck wurde weit südlich von München aufgebaut, in Rom. Italiens Premier Giuseppe Conte hatte im Gegensatz zur CSU tatsächlich die Macht, die EU in den politischen Bankrott zu treiben.

Als solchen empfinden aber auch manche die jetzt erzielte Einigung. Da ist von einem Gipfel der Unmenschlichkeit die Rede, von Bruch des Völkerrechts. Weil Asylbewerber sich nicht ihr Aufenthaltsland aussuchen können? Weil die unkontrollierte Binnenmigration mit wechselnden Identitäten unterbunden wird? Wie human und zielführend ist eine Politik der offenen Arme für alle, wenn sie in der heimischen Bevölkerung Wut und Fremdenfeindlichkeit schürt? Mit ihrer harten Realpolitik gibt die EU den Rechtspopulisten keinen Grund zum Jubel, sie entzieht ihnen vielmehr die Grundlage.