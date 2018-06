Da wacht sogar Martin Schulz auf und findet prompt einen treffenden Satz: Richard Grenell benehme sich "wie ein rechtsextremer Kolonialoffizier". In der Tat hat der neue US-Botschafter in Deutschland Allüren, die eher an den Statthalter römischer Cäsaren in einer unterworfenen Provinz erinnern und nicht an einen Diplomaten des 21. Jahrhunderts, der in einem verbündeten Staat dient. Besonders schlimm: Grenell ist vom Fach, er ist keiner dieser bislang politikfernen Manager-Milliardäre, die es unter Präsident Trump plötzlich in die Sphäre des Weißen Hauses verschlagen hat. Schon 2001 wurde Grenell unter George W. Bush Sprecher des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen; er blieb es länger als jeder andere vor ihm.

Der Tabu-Bruch, vollzogen über seinen früheren Auftraggeber Breitbart, war also kein Ausrutscher, sondern kalkuliert. Der Mann soll als Diener seines Herrn das transatlantische Bündnis nicht kitten, sondern brechen und neu aufbauen – mit anderen Partnern als Deutschland. Im Auswärtigen Amt sollte man mit Klartext antworten: Minister Heiko Maas, darum ja sonst selten verlegen, kann sich nun ausnahmsweise mal bei Parteifreund Martin Schulz bedienen.