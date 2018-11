Friedrich Merz (Michael Reichel/dpa)

Selbstverständlich kann man das Grundrecht auf Asyl verändern und einschränken. Das ist ja schon passiert: 1993 einigten sich Union, FDP und SPD darauf, dass Einreisende aus sicheren Drittstaaten keinen Schutz mehr nach Artikel 16a genießen. Von den fast 187 000 Antragstellern in Deutschland im laufenden Jahr wurde dennoch etwa jeder Dritte anerkannt. Das liegt daran, dass bei den meisten von ihnen – fast 83 Prozent – internationale Standards greifen.

Wenn Friedrich Merz diese knapp 53 000 Menschen viel zu viele sind, müsste er also ehrlicherweise fordern, auf die Genfer Flüchtlingskonvention zu pfeifen. Und er müsste ehrlicherweise sagen, dass die 2400 nach dem Grundgesetz Asylberechtigten selbst dann in Deutschland bleiben dürften. Zur Wahrheit gehört auch, dass es längst ein in allen EU-Staaten geltendes Europarecht gibt, dass Asylbewerbern den individuellen Klageweg eröffnet. Der Anwalt aus dem Sauerland hat andere Prioritäten: Hauptsache, der Saal in Seebach tobt. So kann man Führer einer rechtspopulistischen Partei werden, aber nicht Nachfolger von Adenauer, Kohl und Merkel.