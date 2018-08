(Frank Thomas Koch)

Was Ranglisten betrifft, ist Bremen Kummer gewohnt – mit wenigen Ausnahmen wie dem Tanzsport. Anfang des Jahres musste Bürgermeister Carsten Sieling hinnehmen, dass er höchstpersönlich in einem Ranking die rot-gelbe Laterne in die Hand gedrückt bekam: In einer Umfrage zur Zufriedenheit der Bürger mit ihren Ministerpräsidenten landete er auf dem vorletzten Platz, vor Horst Seehofer aus Bayern. Vor wenigen Tagen, passend zum Schuljahresende, bekamen die Ministerpräsidenten vom RTL/N-tv-­ Trendbarometer erneut Zeugnisse ausgestellt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil reichten 60 Prozent (Januar: 68 Prozent) positiver Einschätzungen, um sich auf den dritten Platz hinter dem grünen Landesvater Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg und Daniel Günther (CDU) aus Schleswig-Holstein zu sichern.

Dieses Mal landete Sieling ganz im Aus, gemeinsam mit seinen Kollegen Peter Tschentscher aus Hamburg und Michael Müller aus Berlin, ohne ihr Zutun. Die Stadtstaaten wurden bei der Befragung nämlich einfach außen vor gelassen. Zur Begründung hieß es: „Die Regierungschefs von Berlin, Hamburg und Bremen werden von der Bevölkerung als Bürgermeister (wie in allen anderen urbanen Metropolen) und nicht als Ministerpräsidenten wahrgenommen.“ Das dürfte die Drei – sowie überzeugte Föderalisten – beinahe mehr schmerzen als ein mieses Resultat.

Im Januar waren 54 Prozent der Befragten mit Sielings Arbeit unzufrieden. Mehr erfuhr die Öffentlichkeit nicht. Steckte man in Sielings Haut und hätte die besten Absichten, das Ergebnis ernst zu nehmen, würde man schon wissen wollen, warum und womit die Befragten unzufrieden sind. Es ist kein Geheimnis, dass Sieling nicht Bremens Kretschmann ist. Aber die Kritik ist verschwommen, sie kann seiner Amtsführung gelten, der Arbeit seiner Partei oder der Regierung insgesamt. Es liegt nahe, dass bei der Beantwortung der schlichten Frage zur Zufriedenheit manches vermengt wurde. Das zeigte sich auch an der Verwertung und Verwurstung der Ergebnisse. Sie verselbstständigten sich. Aus Unzufriedenheit wurde Unbeliebtheit, die Zeitung mit den großen Buchstaben schuf Fakten: „Kretschmann ist der beste Länder-Chef Deutschlands“.

Umfragen können Stimmungen abbilden. Oft liefern die Fragen Ergebnisse, nicht etwa Antworten. Im Magazin ­„Cicero“ stellt Thomas Perry, Geschäftsführer einer Agentur für Markt-, Sozial- und Internetforschung, fest: „Dauernd werden Umfragen erhoben und Daten gesammelt. Dass diese Erhebungen oftmals aber nichtssagend oder sogar falsch sind, ist vielen nicht bewusst.“ Damit bezog sich Perry nicht auf politische Trendbarometer, sondern auf Umfragen aller Art: Je schwammiger die Frage, desto weniger belastbar seien die Ergebnisse. Jeder könne sich individuell seine eigenen Vorstellungen machen, wenn – so Perrys Beispiel – gefragt werde, ob sich Befragte durch „Arbeit vor Ort mit Flüchtlingen (...) engagiert haben“. Vor Ort engagiert? Was sei damit genau gemeint?

Dass der Hunger nach Daten unersättlich zu sein scheint, liegt laut Perry auf der Hand: „Daten wirken objektiv, mathematisch, unbestechlich. Sie gelten als das Gegenteil von bloßer Meinung, nämlich als Repräsentanten der Wirklichkeit, die durch Messungen entstehen statt durch bloße Sinneseindrücke.“ Im April knöpfte sich die „Vico Research & Consulting GmbH“ Internetkommentare zur Beliebtheitsmessung vor. Innenminister Heiko Maas war – an „Netzaktivitäten“ gemessen – zu dieser Zeit „der unbeliebteste Bundesminister“. Die Erkenntnis speiste sich aus rund 266 000 öffentlichen Beiträgen eines Monats aus sozialen Netzwerken, Blogs, Foren, sowie News-, Video- und Bildportalen. Am besten schnitt Entwicklungsminister Gerd Müller (CDU) ab. Ein Schelm, der meint, das Amt könnte dabei eine Rolle spielen.

Dem Männermagazin „GQ“ ist eine Rangliste über die bestangezogenen Politiker zu verdanken, die „heißesten Politikerinnen“ ermittelt der „Playboy“, die besten Wahlkampfredner der Verband der Redenschreiber deutscher Sprache. Nicht die Zufriedenheits-, sondern die Attraktivitätswerte von Bundestagsspitzenkandidaten misst der Soziologe Ulrich Rosar seit Jahren. Wie die Bremer abgeschnitten haben, ist ungewiss, eine öffentliche Auswertung dazu liegt offenbar nicht vor.