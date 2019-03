Durch flexiblere Arbeitszeiten könnte der Freiwilligendienst gerade bei jungen Menschen aus ärmeren Verhältnissen an Attraktivität gewinnen. (Patrick Pleul/dpa)

Freiwilligendienste sind künftig auch für Menschen unter 27 Jahren in Teilzeit möglich. Im Grundsatz ist das gut. Aber: Die neue Regelung greift nur unter bestimmten Bedingungen, etwa wenn die Freiwilligen Kinder haben, Angehörige pflegen oder körperlich oder geistig beeinträchtigt sind.

Ob die Zahl an jungen Freiwilligen sich dadurch stark erhöht, ist zu bezweifeln. Außerdem gäbe es deutlich mehr gute Gründe für einen Dienst in Teilzeit. Manche sind vielleicht engagiert, legen aber auch Wert darauf, neben der ehrenamtlichen Tätigkeit noch Zeit für sich oder ihre Hobbys zu haben. Andere wollen oder müssen das Plus an Freizeit vielleicht dazu nutzen, um sich etwas dazuzuverdienen.

Denn bei knapp 400 Euro Taschengeld im Monat ist klar, dass nicht einmal ein Jugendlicher einen Freiwilligendienst wegen des Geldes macht. Durch flexiblere Arbeitszeiten könnte der Freiwilligendienst gerade bei jungen Menschen aus ärmeren Verhältnissen an Attraktivität gewinnen. Schließlich wäre es ein wünschenswertes Ziel, dass sich Freiwilligendienste an Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft richten.