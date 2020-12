Es gab Applaus, aber keine Aufwertung der Risikoberufe. (Peter Kneffel / dpa)

Das Homeoffice ist ein Privileg, das vielen vorenthalten bleibt. Pakete verfrachten, Gebäude putzen, Kinder betreuen, alte Menschen umsorgen: Das alles funktioniert nicht vom heimischen Schreibtisch aus. Lageristen, Reinigungskräfte, Erzieherinnen und Pfleger haben, was alle vermeiden sollen: Kontakte. Sehr viele sogar. Was das heißt, zeigt die Analyse der AOK: Damit alles weitergeht, setzen sich einige Berufsgruppen dem Infektionsgeschehen aus. Im Frühjahr sprach man von Corona-Helden. Man hätte auch sagen können: Die Risiken in der Pandemie sind ungleich verteilt.

Die Stellen, die ein großes Infektionsrisiko bergen, sind zumeist solche, die schlechter bezahlt werden. Der Umstand wird natürlich nicht gerechter, wenn man bedenkt, dass es vor allem Frauen sind, die in diesen Fürsorgeberufen arbeiten. Nichts Neues, man weiß das seit Beginn der Pandemie. Es gab Applaus, sonst nicht viel, jedenfalls keine Aufwertung der Risikoberufe. Stattdessen wundern sich manche in ihrem Heimbüro, wieso die Infektionszahlen nicht sinken.