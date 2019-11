Der jährliche "Equal Pay Day" erinnert an die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern in verschiedenen Branchen – hier in Berlin. (Wolfgang Kumm/DPA)

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dieser Artikel des Grundgesetzes hat einen Zusatz, der heute vor 25 Jahren in Kraft trat: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." Fördern und wirken mag der Staat seitdem, die Erfolge allerdings halten sich in engen Grenzen. Das ist auch in Bremen feststellbar: 22 Prozent Entgeltlücke, bundesweit niedrigster Frauenanteil an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, nur ein Fünftel der Führungskräfte sind weiblich. „Strukturelle Rückständigkeit“ bescheinigte kürzlich Maria Wersig, die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, unserem Land in Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Kommt der Staat also seinem Verfassungsauftrag unzureichend nach?

Ja und nein. Im Bremer Koalitionsvertrag ist Gleichstellung als Querschnittsthema breit verankert. Ein solches klares Bekenntnis einer Landesregierung hat es in den vergangenen Legislaturen nicht gegeben. Doch wie für so viele Bereiche gilt auch hier: Die Haushaltsberatungen werden zeigen, was die Worte auf Papier wert sind.

Trotz der hohen Ziele werden Geschlechterfragen in der Tagespolitik allzu oft delegiert und nicht als das begriffen, was sie sind: Gerechtigkeitsfragen. Geschlechtsspezifische Ungleichheit wirkt sich auf Lebenschancen aus, und zwar massiv. Aktuell zeigt das die Grundrente, die vor allem Frauen betrifft. Nicht weil ihre Lebensleistung etwa weniger wert, sondern deutlich schlechter bezahlt ist. Eine eigenständige Existenzsicherung ist für Frauen immer noch nicht selbstverständlich.

Bremen verfügt über wirksame Instrumente, diese elementaren Fragen anzugehen: zum Beispiel Gender Budgeting. Dahinter steht die Frage danach, für wen wieviel Geld ausgegeben wird und mit welchem Zweck. Gendern ist – aller populistischen Verunglimpfung zum Trotz – eine sehr taugliche Methode für strukturelle Veränderung. Solche Instrumente mit Nachdruck anwenden und die Versprechen des Koalitionsvertrags jetzt angehen – das ist die Aufgabe der Landesregierung im Lichte des Jubiläums.

Geschlechtergerechtigkeit ist eine Langzeitaufgabe, für die der berühmte lange Atem gelegentlich versiegen mag angesichts so zäher Zustände und so langsamer Veränderung. So würde es beim jetzigen Tempo noch 202 Jahre dauern, bis die Gleichstellung am Arbeitsmarkt erreicht ist. Das will niemand – deshalb gehören Geschlechterfragen nicht an den Rand der politischen Agenda, sondern ganz nach oben.

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist Bremens Landesbeauftragte für Frauen. In dieser Funktion leitet sie auch die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF).