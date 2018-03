Respekt, CSU! Bei der Bundestagswahl noch schlimmer verloren als die SPD (minus 9,8 Prozentpunkte in Bayern), dann aber im Dreierbündnis mit Christ- und Sozialdemokraten bei den Top-Jobs deutlich überrepräsentiert: 11,5 Prozent der Groko-Mandate, aber 20 Prozent der Ministerposten. "Hund' sans scho!" will man auf gut bayerisch sagen, in dieser unnachahmlichen Mischung aus Anerkennung und Fassungslosigkeit.

Dafür gibt es viele Gründe. Meistkommentiert: die eigentlich fehlende, aber dann doch noch irgendwie berücksichtigte Frauenquote. Dorothee Bär ist nun zwar nicht Ministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (weniger korrekt: Entwicklungshilfe) geworden, aber immerhin Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt. Das hat etwa das politische Gewicht des Staatsministers für Kultur und Medien, und da hat einst der Bremer Bernd Neumann auch das Optimum herausgeholt: für sich bundesweite Prominenz, für die Kunstschaffenden reichlich Staatsknete. Für die 39-jährige Bär ist so eine Position ein gutes Sprungbrett ganz nach oben.

Und die Mannsbilder? Statt des Altenteils wartet auf Horst Seehofer mit dem noch einmal aufgewerteten Innenministerium ein echtes Schlüsselressort – und die Aufgabe, bei der konservativen Kernkompetenz Sicherheit wieder Boden gut zu machen gegenüber den rechten Rebellen von der AfD. Das ist wohl der Hauptgrund, warum die CSU so gut wegkommt: CDU und SPD brauchen sie dringend als Bollwerk auf dem rechten Flügel.

Andreas Scheuer, als Generalsekretär durchaus verantwortlich für die Wahlverluste, beerbt nun den glücklosen Alexander Dobrindt als Verkehrsminister. Immerhin war er im Ressort mit dem drittgrößten Etat schon einmal Staatssekretär. Und Gerd Müller verantwortet weiter die Entwicklungshilfe, zur geteilten Freude der Experten. Aber was zählen die schon, wenn der Regionalproporz stimmt? Die Partei ist geschlossen und befriedet, im Herbst ist Erntezeit.