Schlechte Nachrichten für Kinder und Angehörgige von Flüchtlingen mit subsidiärem Schutzstatus: Sie dürfen erst einmal nicht nach Deutschland kommen. (dpa)

Union und SPD haben eine Einigung beim Familiennachzug von Flüchtlingen erzielt. Bis zum 31. Juli soll der Nachzug ausgesetzt bleiben, anschließend soll er auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt werden, ergänzt um eine bereits bestehende Härtefallregelung.

Die Klausel für Härtefälle gibt es bisher zwar schon, im Sondierungspapier hatten beide Seiten aber offen gelassen, ob sie weiterhin für den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus gelten soll. Die Union soll sich für eine Verrechnung der Härtefälle mit dem Kontingent ausgesprochen haben. Die genauen Details für diese neue, dauerhafte Neuregelung sollen in den kommenden Monaten noch erarbeitet werden.

Mit diesem Kompromiss, der unter anderem zwischen den Fraktionsspitzen vereinbart worden war, haben Union und SPD ein zentrales Streitthema ihrer Koalitionsverhandlungen abgeräumt. Dies geschah unter Zeitdruck, weil die aktuelle Regelung für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus - sogenannte subsidiär Schutzberechtigte - Mitte März ausläuft. Dass der Familiennachzug nun bis Ende Juli weiter ausgesetzt bleibt, soll am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden.

CDU: Kein genereller Anspruch mehr auf Familiennachzug

Doch erste Äußerungen der Fraktions-Spitzen zeigen, wie unterschiedlich das Verhandlungsergebnis interpretiert wird. So sagte Eva Högl, Vize-Fraktionschefin am Dienstag: "Familiennachzug ist für alle Familien wichtig und richtig - unabhängig von dem in Deutschland erhaltenen Schutzstatus." Sie zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis und erklärte: "Die SPD hat sichergestellt, dass ab 1. August 2018 der Familiennachzug auch für Familien von subsidiär Geschützen dann endlich wieder möglich ist."

CDU und CSU stellen das Ergebnis derweil etwas anders dar als die SPD, die den Kompromiss von 1000 Menschen pro Monat ab August betont. "Die CSU hält Wort", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, der ebenfalls zufrieden ist mit der Einigung. Der Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige bleibe weiter ausgesetzt und werde dann abgeschafft. "Ab 1. August gibt es keinen generellen Anspruch mehr auf Familiennachzug bei Flüchtlingen mit subsidiärem Schutzstatus." Die SPD werde natürlich schauen, ob sie in den weiteren Gesprächen noch eine etwas großzügigere, weitergehende Härtefall-Regelung erreichen könne.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte: "Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiär Geschützte endgültig abgeschafft." Das sei ein zentraler Baustein zur weiteren Begrenzung der Zuwanderung. "Neue Härtefallregelungen, die ein Mehr an Zuwanderung bedeutet hätten, gibt es nicht", betonte er. "Wir dürfen die Integrationsfähigkeit unseres Landes nicht überfordern."

Unions-Fraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) sagte: "Wir können damit das laufende Gesetzgebungsverfahren fristgerecht abschließen, so dass es auch nach dem 16. März zu keinem unkontrollierten Familiennachzug kommen wird."

SPD-Vize Ralf Stegner sieht die Einigung mit der Union zum Familiennachzug zunächst als Zwischenschritt. "Die SPD hat mit der Union eine erste Einigung beim Familiennachzug erzielt", sagte Stegner am Dienstag. "Was die Neuregelung ab 1. August betrifft, so ist diese Gegenstand der noch laufenden Koalitionsverhandlungen." Er räumte aber ein: "Natürlich hätte sich die SPD weitergehende Regelungen gerade zugunsten von Kindern gewünscht als sie insbesondere mit der CSU möglich waren."

1000 Menschen pro Monat plus Härtefälle

Bereits in ihren Sondierungsgesprächen hatten Union und SPD vereinbart, den Familiennachzuganschließend auf 1000 Menschen pro Monat zu begrenzen. Die SPD hatte angekündigt, bei den Koalitionsverhandlungen eine weitergehende Härtefallregelung erreichen zu wollen, die zusätzlichen Angehörigen den Weg nach Deutschland ermöglichen soll.

Nun soll die im Aufenthaltsgesetz vorgesehene Härtefallregelung auch für subsidiär Geschützte weiterhin greifen. Die SPD spricht daher von der "Regelung 1000+". Bislang profitierten von der im Aufenthalt festgeschriebenen Härtefallregel allerdings nur wenige Menschen aus der betroffenen Gruppe: 2017 wurde nur einigen Dutzend subsidiär Geschützten auf dieser Basis der Familiennachzug erlaubt.

Aussagen der Flüchtlingsorganisation "Pro Asyl" zufolge sollen im vergangenen Jahr lediglich 66 Visa über die bestehende Härtefallregelung erteilt worden sein bis Anfang Dezember.

Eva Högl räumte ein, dass im vergangenen Jahr nur ein paar Dutzend Menschen über die geltende Härtefall-Regelung nach Deutschland gekommen sind. "Das sind viel zu wenige natürlich nach Ansicht der SPD." Nun sei darüber zu sprechen, "ob man diese Härtefallregelung nicht etwas weiter interpretieren kann und zum Beispiel die Verwaltungsvorschriften ändern kann".

Kritik von Kinderschutzorganisationen

Sozialverbände und Kinderschutz-Organisationen kritisierten den Kompromiss am Dienstag prompt. Als eine "menschenrechtliche Katastrophe" bezeichnet es etwa das Deutsche Kinderhilfswerk. "Die jetzt getroffene Vereinbarung ist ein fauler Kompromiss", sagte die Vizepräsidentin, Anne Lütkes, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Die derzeitige Rechtslage bedeute für die betroffenen Familien eine Trennung auf viele Jahre, besonders Kinder würden hart getroffen.

Ähnlich urteilte die Organisation "Terre des Hommes". "Die Große Koalition verhindert mit diesem Kompromiss zulasten von Kindern und Familien das Zusammenleben und die Integration vieler Flüchtlinge für viele weitere Jahre", teilte Vorstandssprecher Jörg Angerstein am Dienstagmittag mit. Bei geschätzten rund 50.000 nachzugsberechtigten Personen werde eine vollständige Umsetzung des Familiennachzugs bei einer Obergrenze von 1.000 Personen pro Monat bis zu fünf Jahre dauern - "zusätzlich zur Wartezeit durch die momentane Aussetzung".

Der Paritätische Wohlfahrtsverband bezeichnete den Kompromiss als "inhuman". Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, kritisierte: "Die festgelegte Zahl von 1000 Menschen pro Monat ist willkürlich und moralisch fragwürdig." Der Schutz der Familieneinheit sei ein Menschenrecht. Die ausgehandelte Härtefallregelung ist dem Verband zufolge unzureichend, da sie nur für wenige Ausnahmen gelte und an der Lebensrealität vorbei gehe. "Das Gesetz ist jetzt schon ein Rohrkrepierer. Faktisch ist die Zahl von Geflüchteten, die davon profitieren, bereits jetzt minimal", sagte Schneider.

Seit März 2016 ist der Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz ausgesetzt. Betroffen davon sind vor allem Syrer. (dpa/wk)