Statt Fahrverbot – zur Besserung der Luftqualität prüfen Union und SPD Nachrüstungen bei Diesel-Fahrzeugen direkt am Motor. (dpa)

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) räumte am Sonnabend am Rande der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD aber ein: „Wir wissen nicht, ob wir Fahrverbote werden vermeiden können.“ Eine vor allem von Umweltverbänden geforderte Einführung einer blauen Plakette sei in den Koalitionsverhandlungen kein Thema gewesen.

Offen war, ob die Verhandlungen wie ursprünglich geplant an diesem Sonntag abgeschlossen werden können. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte: „Das ist schon unser Ziel, an diesem Wochenende fertig zu werden.“ Es seien aber insbesondere noch Fragen der Finanzierbarkeit zu klären. Union und SPD hatten sich diesen Montag und Dienstag als Puffertag freigehalten, falls die Verhandlungen länger dauern sollten.

NRW-Ministerpräsident und CDU-Vize Armin Laschet sagte, es sei der Wille aller von Union und SPD, dass es keine Fahrverbote geben solle. Er verwies auf ein auf den Weg gebrachtes Milliarden-Programm für saubere Luft in Städten. Die Union bekräftigte ihre Ablehnung einer blauen Plakette.

Weil in vielen Städten Schadstoff-Grenzwerte nicht eingehalten werden, drohen Diesel-Fahrverbote. Hendricks bekräftigte, man prüfe Nachrüstungen bei Diesel-Fahrzeugen direkt am Motor, falls diese sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar seien. Die Autobranche lehnt Hardware-Nachrüstungen vor allem aus Kostengründen ab, weil eine Umsetzung lange dauern würde, aber die Auswirkungen nicht sicher seien.

Als dicker Brocken galt nach Angaben aus Verhandlungskreisen der Bereich Wohnen. Die Union pocht auf die Einführung eines „Baukindergelds“, also staatliche Zuschüsse für Familien mit Kindern, die Wohneigentum erwerben wollen. Die SPD ist dagegen und verlangt stattdessen Beschlüsse zur Stärkung des sozialen Wohnungsbaus und zur Eindämmung von Immobilienspekulationen.

Ob es Annäherungen bei einem weiteren Knackpunkt, der von der SPD verlangten Abschaffung der „Zwei-Klassen-Medizin“ gab, blieb zunächst offen. Einigung wurde dafür über eine Verbesserung des Tierschutzes in der Landwirtschaft erreicht. „Wir haben uns geeinigt auf die Beendigung des Kükenschredderns“, sagte CDU-Vizechefin Julia Klöckner.

Bis 2030 doppelt so viele Bahnkunden durch "Schienenpakt"

Zuvor hatten sich die Parteien auf Leitlinien im Agrarbereich verständigt. Das geplante Verbot des Kükenschredderns hatten CDU, CSU und SPD schon während der Sondierungsgespräche ins Auge gefasst. Über umstrittene Praktiken wie das Kürzen von Schnäbeln sollten Verbraucher künftig beim Kauf von Lebensmitteln hingewiesen werden, kündigte Klöckner an.

Zudem wollen Union und SPD Angebote für Bahnfahrer deutlich ausbauen und Investitionen ins Verkehrsnetz beschleunigen. Mit einem „Schienenpakt“ von Politik und Wirtschaft sollten bis 2030 doppelt so viele Bahnkunden gewonnen und mehr Gütertransporte auf die umweltfreundliche Schiene verlagert werden, heißt es in einem Zwischenstand zum Thema Verkehr.

Für den Betrieb von Nebenstrecken auf dem Land sollen Bundesmittel fließen und kleinere Stationen mit einem „Tausend-Bahnhöfe“-Programm attraktiver gemacht werden. Die Umsetzung eines „Deutschlandtakts“ mit zuverlässigen Umsteige-Verbindungen soll vorangetrieben werden.