Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer haben sich auf einen Kompromiss im Migrationsstreit geeinigt.

In einem Pressestatement erklärte Seehofer, dass man sich geeinigt habe. "Es gibt eine klare Vereinbarung, wie illegale Migration an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich verhindert werden soll", so Seehofer. Es handele sich für ihn um eine klare, für die Zukunft haltbare, Übereinkunft.

CDU und CSU wollen für Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Aus diesen Zentren sollen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden, heißt es in der Vereinbarung von CDU und CSU vom späten Montagabend. (dpa)

+++ Mehr in Kürze +++