Sigmar Gabriel (SPD), derzeit noch geschäftsführender Außenminister. (dpa)

Es ist immer gut, wenn es Menschen gibt, die auch in schwierigen Situationen die Gelassenheit und den Humor nicht verlieren. Sigmar Gabriel ist auf alle Fälle so jemand. Unter Beweis gestellt hat das der derzeit beliebteste deutsche Politiker schon mehrfach. Der Goslarer, gerade unerwartet erfolgreich aktiv als (geschäftsführender) Außenminister, gehört nämlich zu der seltenen Spezies, die einfach immer den Kopf oben behält, auch wenn es mal ganz mies läuft. Und das ist Gabriel – kaum zu glauben bei der Popularitätswelle, auf der er gerade schwimmt – mehr als einmal passiert. Seine politische Karriere in der SPD gleicht einer Achterbahnfahrt.

Wir erinnern uns: Zunächst erbt er 1999 von Gerhard Schröder den Posten des niedersächsischen Regierungschefs und wird mit 40 Jahren als jüngster Ministerpräsident Deutschlands gefeiert. Dann, nur vier Jahre später, wird er von seinem CDU-Kontrahenten Christian Wulff aus dem Amt gejagt.

Überhaupt das Jahr 2003 – es kam wirklich knüppeldick für den gerade eben noch so erfolgreichen Sozialdemokraten. Nicht nur, dass Gabriel als niedersächsischer Ministerpräsident abgewählt wurde, er wurde von seiner Partei auch noch kaltgestellt. Abgespeist und der Lächerlichkeit preisgegeben mit dem Job des Beauftragten für Popkultur und Popdiskurs wurde aus Sigmar Gabriel über Nacht „Siggi Pop“.

Doch einer wie er lässt sich von so etwas nicht aufhalten. Bereits 2005 ist Gabriel Bundesumweltminister und entwickelt sich im wahrsten Sinne des Wortes zu einem politischen Schwergewicht in seiner Partei. Und als dann 2009 die SPD bei der Bundestagswahl auf 23 Prozent abrutscht und in einer tiefen Krise steckt, ist es wenig später Sigmar Gabriel, der die schwierige Aufgabe des Parteichefs übernimmt. Ein Amt, in dem er sich immerhin bis März 2017 behauptet, bevor er es freiwillig an Martin Schulz abtritt. Nur um dann das Wirtschaftsministerium mit dem Außenamt zu tauschen. US-Präsident Donald Trump würde das ganz sicher einen „big deal“ nennen.

Zwar steckt die SPD mal wieder in einer Zwickmühle und muss aufpassen, dass sie in einer drohenden neuen Großen Koalition nicht endgültig zerrieben wird, doch einen wie Gabriel ficht das nicht an, im Gegenteil. Unbelastet von den Sondierungsqualen seiner Parteifreunde reüssiert er als Außenminister in der geschäftsführend weiterwurschtelnden Bundesregierung. Ein Zitat von ihm aus dem Februar 2010 bekommt da plötzlich eine ganz aktuelle Bedeutung – es lautet: „Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben Frau Merkel als Geschäftsführerin einer neuen Nicht-Regierungsorganisation in Deutschland.“ Wie Gabriel, konfrontierte man ihn jetzt mit seiner hellseherischen Aussage, reagieren würde, ist natürlich schwer zu sagen. Dass er nun aber zusammen mit Angela Merkel selbst Teil dieser geschäftsführenden „Nicht-Regierungsorganisation“ ist, dürfte Gabriel vielleicht für einen kurzen Moment sprachlos, aber sicher nicht humorlos machen.