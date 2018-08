Die SPD hat schwer für den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland gekämpft, um zu verhindern, was aufgrund ihres abnehmenden Deckungsgrades Tarifverträge längst nicht mehr leisten konnten: die Absenkung der Entlohnung von Menschen in gering- oder unqualifizierten Tätigkeiten unter ein Niveau, welches den Lebensunterhalt nicht mehr deckt und in Zukunft zu Altersarmut führen muss.

Dem konservativen Koalitionspartner schmeckte der Mindestlohn nicht: Mit Verweis auf wissenschaftliche Arbeiten aus dem ökonomischen Mainstream wurden massive Beschäftigungsverluste in Höhe von einer Million Jobs beim vorgeschlagenen Mindestlohn von 8,50 Euro an die Wand gemalt. Im Mindestlohngesetz wurde eine Begleitforschung festgeschrieben, die den Mindestlohn wieder aussetzen oder zumindest senken könnte, wenn die prognostizierten Beschäftigungsverluste einträten.

Tatsächlich offenbart diese Begleitforschung, was wir aus der internationalen Mindestlohnforschung längst wissen: Der Mindestlohn hat – zumindest in der festgelegten Höhe – keinen signifikanten Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsentwicklung. Eine eigene empirische Untersuchung zeigt: Dem Beschäftigungsverlust von etwa 57 000 Jobs in überdurchschnittlich vom Mindestlohn betroffenen Branchen steht ein Beschäftigungsgewinn von etwa 32 000 Jobs in unterdurchschnittlich betroffenen Branchen entgegen – neben dem Effekt strukturellen Wandels bleibt also ein minimaler Gesamteffekt von etwa 25 000 Jobs (oder nicht einmal 0,1 Prozent der Gesamtbeschäftigung). Und hiervon sind insbesondere atypische Beschäftigungsverhältnisse (Minijobs) betroffen.

Die relative Verbesserung der unteren Lohneinkommen ist also nicht mit massiven Beschäftigungsverlusten bestraft worden. Allerdings, auch dies zeigt die Forschung, bekommen etwa acht Prozent der potenziell vom Mindestlohn betroffenen Arbeitnehmer immer noch keine angemessene Entlohnung. Verstöße gegen das Mindestlohngesetz müssen besser geahndet werden. Die Mindestlohnkommission hatte den Mindestlohn zunächst ab dem 1. Januar 2017 auf 8,84 Euro erhöht und nun vorgeschlagen, ihn ab 2019 auf 9,19 Euro und ab 2020 auf 9,35 Euro steigen zu lassen.

Der Mindestlohn ist ein klassisches Beispiel missratener wissenschaftlicher Politikberatung, die sich auf einseitige, dubiose Modelle stützt, die der empirischen Überprüfung nicht standhalten. Die SPD tat gut daran, sich den wissenschaftlichen Unkenrufen der Mainstream-Ökonomik nicht zu beugen.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Direktor des Zentrums für Ökonomische und Soziologische Studien und Mitherausgeber der „Arbeit“, einer Zeitschrift für Arbeitsforschung, -gestaltung und -politik