Mit einem Charterflug ab Frankfurt am Main waren 69 Afghanen vergangene Woche in ihre Heimat abgeschoben worden. (Boris Roessler/dpa)

„Das Bamf will die für die Rückholung nötigen Schritte einleiten“, sagte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur zum Fall des Asylbewerbers, der aus Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern abgeschoben worden war. (dpa)