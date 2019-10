Der Petitionsausschuss kann richtig spannend: Im November 2017 nahm der damalige Umweltsenator Joachim Lohse zum Plantanenstreit Stellung. (Frank Thomas Koch)

Die ausgewogensten Gesetze können Lücken haben und die besten Rechtsvorschriften individuelles Unrecht auslösen. Es gibt aber eine Institution, an die sich alle Bürgerinnen und Bürger in solchen Fällen wenden können: den Petitionsausschuss. Wie im Bundestag und den anderen Landesparlamenten auch hat die Bremische Bürgerschaft einen solchen Ausschuss eingerichtet. Eigentlich sind es sogar zwei: sowohl im Landtag wie auch in der Stadtbürgerschaft.

Der Petitionsausschuss sichtet alle Eingaben und prüft und behandelt diejenigen, bei denen es um das Verhältnis zwischen Bürger und Staat geht. Nicht eingreifen darf der Petitionsausschuss nämlich in zivilrechtliche Auseinandersetzungen zwischen Bürgern (zum Beispiel Nachbarschaftsstreitigkeiten), strafrechtliche Belange oder überall dort, wo ein Gericht bereits ein Urteil gefällt hat. Dies ist die Gewaltenteilung, die der bundesdeutschen Demokratie zu Grunde liegt.

Warum sollte man sich denn an das Parlament wenden? Das Petitionsrecht ist ein uraltes Recht, das früher auch von absoluten Herrschern angewandt wurde. Aber die Zeiten sind zum Glück lange vorbei, wo ein Gnadenakt ein Anliegen von Untergebenen erledigte.

Heute ist das Volk der Souverän und ein frei gewähltes Parlament das höchste Organ der Gesetzgebung. Die Abgeordneten, die die Gesetze machen, entscheiden am Ende auch über jede eingegangene Petition. Und mit einer Petition kann viel erreicht werden, auch wenn nicht jede Petition erfolgreich sein kann.

Trotz Beschneidungen des Petitionsrechtes durch die rot-grüne Koalition zu Beginn der letzten Legislaturperiode ist eine Petition für Vieles ein geeignetes Instrument: Nutzung oder Erschließung von Grundstücken, die Verbesserung verkehrlicher Situationen, mannigfaltige Vorschläge für ein besseres Bildungssystem oder konkrete Maßnahmen an einzelnen Standorten, Themen des eigenen Stadtteils oder des Quartiers. Im Landtag und der Stadtbürgerschaft sind in der vergangenen Legislaturperiode von 2015 bis 2019 weit über 1000 Petitionen eingegangen.

Allen Menschen in Bremen, unabhängig von Alter und Staatsbürgerschaft, steht der direkte Weg an ihr Parlament offen, um unser Land und unsere Stadt ein wenig besser zu machen. Die Mitglieder des Petitionsausschusses haben ein offenes Ohr für ihre Anliegen und sind mit Ortsbesichtigungen und Bürgersprechstunden auch vor Ort unterwegs.

Zur Person

Unser Gastautor

ist CDU-Politiker und bereits seit 20 Jahren Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft. Der 38-Jährige ist Vorsitzender des Petitionsausschusses der Bürgerschaft.